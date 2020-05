Daphne (31) is allergisch voor sperma én condooms: ‘Seks steekt mijn vagina gevoelsmatig in de fik’

De een heeft hooikoorts, de ander eczeem. Maar de allergie van Daphne (31) is van een heel andere orde: ze kan niet tegen sperma en condooms.

‘Ik weet nog dat ik, vijftien jaar oud en zo naïef als een kuiken dat net uit het ei kwam, als de dood was dat ik van het geven van mijn eerste handjob een soa had gekregen. Ik had enorme blaren op mijn armen, precies op de plekken waar wat sperma van mijn vriendje terecht was gekomen. Het was hoogzomer en snikheet, toch liep ik een week lang met jeukende, branderig aanvoelende plekken onder veel te warme, lange mouwen. Ik was doodsbang om iets tegen mijn ouders te zeggen. Gelukkig verdwenen de blaren uiteindelijk vanzelf. Maar toen ik kort daarop echt seksueel actief werd, begon de ellende pas goed. Elke keer als ik seks had gehad, was mijn vagina rood en had ik last van extreme jeuk, een gevoel alsof ik daar beneden in brand stond. Ook zwollen mijn armen en benen op. Ze stonden helemaal strak, alsof ik te veel vocht vasthield, en deden ongelooflijk veel pijn.’

Naar de eerste hulp

‘Ik was aan de pil en mijn vriend had zich op soa’s laten testen voordat hij me ontmaagde, dus ik wist dit keer absoluut zeker dat het geen geslachtsziekte kon zijn. De relatie met sperma legde ik pas toen mijn tong zodanig opzwol dat ik bijna stikte nadat ik hem oraal had bevredigd. Ik was helemaal in paniek, hij had gelukkig de tegenwoordigheid van geest om me onmiddellijk naar de eerste hulppost te brengen. Daar kreeg ik een medicijn tegen allergische reacties, en dat hielp meteen. Nadat ik voor de zekerheid was getest op vaginose, een bacteriële infectie, een blaasontsteking en een schimmelinfectie, kwamen alle testen negatief terug. Zelf had ik geen idee meer wat het nu precies kon zijn, maar m’n huisarts gelukkig wel.

Omdat ik een historie had van voedselallergieën, legde hij eerder de link dan ik. Ik wist natuurlijk ook wel dat ik allergisch was voor eieren en bepaalde granen en groenten. Die vermeed ik dan ook keurig en het ging al jaren goed. Op het moment dat m’n huisarts opperde dat ik misschien ook een zaadallergie had, stond ik wel even met mijn ogen te knipperen. ‘Ik weet dat het raar klinkt en het komt niet heel vaak voor, maar het bestaat echt. Wie extreem allergisch is, kan na aanraking met sperma zelfs een anafylactische shock krijgen en overlijden. Net als iemand die bijvoorbeeld extreem allergisch is voor pinda’s. Maar het kan ook dat de allergische reactie wordt getriggerd door iets in het zaadvocht, bijvoorbeeld een eiwit dat van de prostaat komt en niet door de zaadcellen,’ legde hij uit. In mijn geval kon het zelfs liggen aan iets wat mijn vriend had gegeten als daardoor bepaalde eiwitten van een product waarvoor ik een allergie heb in zíjn sperma terecht waren gekomen. Een zaadallergie, of allergie voor spermaplasma is ongebruikelijk, maar het is wel degelijk een allergie die wordt erkend door specialisten van over de hele wereld. Het komt ook bij mannen voor. De symptomen klopten precies met wat er gebeurde, elke keer als ik met sperma in aanraking was gekomen. En ik ben nou eenmaal gevoelig voor allergieën.’

Geen polonaise

‘Volgens mijn arts bestonden er allerlei oplossingen. Zo zou ik mijn klachten kunnen verhelpen door altijd een condoom te gebruiken. Of door een soort gewenningskuur die hyposensibilisatie genoemd wordt. Die doen ze trouwens ook bij mannen met dit probleem. Bij de behandeling spuiten ze met tussenpozen onderhuids verdund sperma in, waardoor je lichaam er langzaam aan kan ‘wennen’ en het na verloop van tijd als lichaamseigen stof zal beschouwen. Hierdoor zal de allergische reactie verdwijnen, of in elk geval sterk verminderen. Het enige probleem voor mij was dat ik allergisch ben voor alle sperma, en niet voor dat van één bepaalde man. Mijn vriend en ik hadden al wat geëxperimenteerd met zijn dieet om te kijken of dat invloed zou hebben, maar er verbeterde niets. En ik had ook de levendige herinnering aan die eerste handjob nog in mijn gedachten. Dat was met een andere jongen en ook bij hem kreeg ik die vreselijke blaren.

Ik wilde de pijn en de allergische reactie best trotseren als ik zeker wist dat ik mijn verdere leven met één man zou delen. Alleen was ik nog zo jong en de tolerantie werkt maar bij één persoon. Ik had het kunnen opbouwen bij mijn toenmalige vriend. Maar als we uit elkaar zouden gaan, moest ik er bij de volgende weer doorheen. En bij die daarna en bij die dáárna. Want hoewel ik verliefd was, had ik niet de illusie dat ik vanaf mijn zeventiende nog maar met één man seks zou hebben. En ik kreeg gelijk, want omdat mijn libido een enorme deuk kreeg, ging de romantiek er snel af. Ik vond het de ellende ook niet waard. De verkering doofde als een nachtkaars uit. Op dat moment vond ik het eerlijk gezegd wel prettig om even geen polonaise aan mijn lijf te hebben. Maar toen ik een klein jaar later weer ontzettend verliefd werd, had ik dus ook weer opnieuw een probleem.’

Nieuwe vriend

‘Inmiddels stond ik er wel wat nuchterder in. Ik wist dat er een oplossing was waardoor ik seks zou kunnen hebben totdat ik zeker wist dat ik langdurig bij een man zou willen blijven. En die oplossing was heel simpel: het condoom! Maar ja, aan mijn nieuwe vriend vertellen dat ik allergisch was voor zaad, was nog best een ding. De vriendinnen die ik in vertrouwen had genomen, waren aanvankelijk stuk voor stuk in lachen uitgebarsten. En ik kon het ze niet eens kwalijk nemen. Het klinkt natuurlijk ook behoorlijk bizar! Gelukkig waren ze wel oprecht geïnteresseerd en begripvol toen ze merkten dat ik geen grapje maakte. Alleen om zoiets te moeten vertellen aan de man van wie je wilt dat hij je als ‘perfect’ ziet, is iets heel anders. En dus zei ik in het begin gewoon niets, behalve dat ik wilde dat hij een condoom gebruikte. Helemaal niet raar bij een nieuwe relatie. En ik dacht mooi het probleem te kunnen omzeilen, zodat onze eerste nacht samen niet verpest zou worden door een bizar medisch verhaal. Ik wist natuurlijk wel dat er een moment zou komen waarop ik het moest vertellen. Stel je voor dat ik een anafylactische shock kreeg omdat het condoom scheurde?

Ik hoopte nog heel even van het romantische sprookje te kunnen genieten. Nou, dat liep dus faliekant mis. Een aantal weken eerder had ik per ongeluk iets gegeten waar ei in zat, waar ik een behoorlijk heftige reactie op had gekregen. En blijkbaar had die reactie iets getriggerd, want mijn voedselallergieën rezen ineens de pan uit. Noten, tarwe, tomaten en aardappelen, bananen, avocado’s en mango… Ik reageerde er als een malloot op. Ik had alleen geen idee dat het bij al deze producten ging om dezelfde stof waar ik allergisch voor was: latex. Precies, het materiaal waar condooms van gemaakt worden…’

Voorzichtige seks

‘Ik hoef denk ik niet te vertellen dat die beoogde romantische eerste keer niet geheel volgens het door mij bedachte scenario verliep. Ik zal niet in detail treden, maar de steekwoorden ‘condoom, twee minuten goddelijke seks, huilen, ademnood en een lijf als een opgezette zeppelin’ beschrijven de situatie denk ik wel. Tja, en dan moet je het toch wel iets eerder vertellen dan je had gehoopt. Dat was trouwens wel direct een geweldige testcase, want ik wist meteen dat ik een goede te pakken had. Niet iedere jongen van twintig had denk ik zo relaxed en vol begrip gereageerd, maar Michael dus wel. We zijn nu, ruim tien jaar en veel probleemloze seks verder, ook nog steeds bij elkaar. Nee, niet door voor het zingen de kerk uit te gaan, want voorvocht alleen al steekt mijn vagina gevoelsmatig in de fik. Het is volledig te danken aan een bekend condoommerk, dat godzijdank latexvrije exemplaren van polyisopreen fabriceert.

Ik kan zelfs zeggen dat ik tot nu toe meer last heb gehad van mijn latexallergie dan van mijn allergie voor sperma. We hebben een normale relatie en een normaal, hoewel misschien ietwat voorzichtig, seksleven. Dus dat deel verloopt redelijk probleemloos. Maar latex zit in zo veel producten dat het echt nodig is om je hele huis te screenen en ook buiten moet ik heel voorzichtig zijn. Vooral ballonnen zijn erg gevaarlijk, omdat de latexdeeltjes daarvan zich heel snel verspreiden. Ook met de aanschaf van kleding en schoenen moet ik voorzichtig zijn. Mijn geliefde All Stars kan ik niet meer dragen omdat daar latex in verwerkt is, en ook veel producten met elastiek zijn een no-go. Ziekenhuis- of tandartsbezoekjes blijven een bron van stress, omdat ook daar veel latexartikelen zoals handschoenen worden gebruikt. Maar inmiddels zijn we ook voor een nieuwe horde komen te staan, want hoe kun je zwanger worden als je lichaam het zaad van je partner afstoot alsof het een ongewenste indringer is? Ik weet dat het mogelijk is om zwanger te worden. Maar als ik mezelf niet wil blootstellen aan dat hele traject waarbij ik langzaam aan het sperma van Michael zal wennen, dat ben ik aangewezen op UI (intra-uteriene inseminatie, red.) of IVF met sperma dat op een bepaalde manier ‘gewassen’ is om alle zaadvocht en de proteïnen te verwijderen die mijn allergische reactie veroorzaken.

Toch denk ik dat dat wel de weg is die we gaan bewandelen. Mijn allergieën zijn de laatste jaren alleen maar heftiger geworden, in plaats van milder. Ik durf het risico op een anafylactische shock echt niet te lopen. Ik ben geen hypochonder en ik denk heus dat ik het wel zal overleven, maar ik wil de gok gewoon niet nemen. Niet alleen omdat ik nog lang niet dood wil, maar ook omdat ik het Michael niet wil aandoen dat hij – worstcasescenario – de man wordt die zijn vriendin vermoordde met zijn sperma.’

Tekst: Vivienne Groenewoud | Beeld: iStock

