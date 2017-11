Recept van de week: spring rolls met kerriekip

Vers, gezond, supersnel klaar en er komt geen frituur aan te pas. Kijk, zúlke loempia’s, die willen we.

Benodigheden voor 10 rollen: 150 g rijstnoedels • een paar slablaadjes • ½ komkommer • 250 g kipfilet • zout en peper • 2 el kerrie • 2 el olie • 10 rijstvellen • 100 g taugé • een paar blaadjes munt en koriander, fijngeknipt

Voor de chilisaus: 200 ml water • 20 g suiker • 200 ml rijstazijn • 4 el vissaus • 2 teentjes knoflook, f-ijngesneden • ½ kleine rode chilipeper, in ringetjes

Zo doe je het

Kook de rijstnoedels volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet af, laat uitlekken en afkoelen. Snijd de sla fijn en de komkommer in heel dunne reepjes. Snijd de kip in reepjes en bestrooi met zout, peper en de kerrie. Bak met reepjes 5 minuten in een koekenpan in de olie.

Breng voor de saus het water met de suiker aan de kook. Laat afkoelen en voeg de rijstazijn, vissaus, knoflook en chilipeper toe. Week de rijstvellen 30 seconden in een schaal met lauw water. Leg ze, zodra ze zacht zijn geworden, op een schone theedoek. Beleg de vochtige rijstvellen elk met sla, taugé, noedels, munt en koriander en eindig met kip en komkommer. Rol de spring rolls volgens de uitleg in het kader hiernaast. Serveer de chilisaus erbij.

