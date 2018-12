Stand-upcomedian Soundos El Ahmadi: ‘Ik krijg dagelijks de vreselijkste haatreacties op mijn social media’

We belden even met Soundos El Ahmadi, want: de 36-jarige stand-upcomedian is vanaf 1 januari 2019 te zien in de Comedy Special Serie Comedians of the world, die wereldwijd en exclusief op Netflix verschijnt.

Hoe is het om Soundos te zijn?

‘Het is hard werken. Ik draai de ene show na de andere, vind het heerlijk om verhalen te vertellen over Marokkaan zijn, de verschillen tussen mannen en vrouwen en over vooroordelen. Ik ben ambitieus en zo perfectionistisch als het maar kan. Alles wat ik doe, wil ik de volgende keer beter doen. Daarnaast heb ik een kind dat ik aandacht moet geven en moet ik het huis poetsen. Door het moederschap heb ik twee fulltimejobs, maar ik ben gelukkig meer met mijn kind dan een gemiddelde ouder met een fulltimebaan. Dat weet ik perfect te plannen.’

Mensen vinden jou bloedirritant óf superleuk.

‘Heerlijk hè? Mijn moeder zei altijd: als ze je allemaal leuk vinden, doe je iets fout. Dan ben je een middelmatig iemand. Omdat ik bekend ben, ben ik wel kwetsbaarder. Ik krijg dagelijks de vreselijkste haatreacties op mijn social media. Dat is geen normaal gedrag en dat wil ik dan ook duidelijk maken. Dan zet ik je met naam en toenaam op mijn Instagram en word je ook lekker beroemd, met je haatmail. Daarna krijg ik vaak excuses en dan haal ik het bericht weg.’

Hoe is het om je rug recht te houden in een overwegend mannelijke comedywereld?

‘Toen ik begon bij Comedy Café, dachten de mannen: leuk die Soundos, dan kunnen we haar versieren. Toen ik mocht brainstormen met de mannen, vonden ze mijn sketches telkens niet leuk genoeg. Totdat er werd besloten de ideeën anoniem in te leveren. Ineens was een aantal van mijn sketches zó fantastisch, zó origineel! Ach ja, ik hou mijn rug recht en inmiddels hoor ik er goed bij.’

Vind je jezelf grappig?

‘Grappig ben ik sowieso. Daar maak ik me niet druk om, wel om of mijn boodschap wel goed overkomt. Het is behoorlijk lullig als het publiek niet om je lacht, maar dat hebben we allemaal weleens. Ik ben zo ontzettend vaak op mijn bek gegaan. Maar daar word je hard van. En beter.’

Hoe was het om mee te doen aan Comedians of the world?

‘Mijn grappen zijn straks over de hele wereld te zien en worden in meer dan acht talen vertaald. Meer dan 130 miljoen mensen gaan mijn show zien. Dat is bizar. En de droom van iedere comedian.’

