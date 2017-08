Stefan Pop: ‘Ik mag van mijn vriendin geen sterallures hebben’

Nu is hij succesvol en scoort hij met het tv-programma Klikbeet, maar comedian Stefan Pop heeft zich lang afgevraagd wanneer hij zou komen bovendrijven. But talent always does.

Stefan Pop zijn, is dat leuk?

‘Ja! Ik zit nu in de positie dat als ik iets bedenk – of dat nou een tv-programma is of een sketch – ik dat gewoon kan gaan maken. Aan het begin van mijn carrière zag ik, als ik met een artistiek idee kwam, iedereen denken: en wie ben jij dan?’

Tijdens een optreden grapte je dat het hard kan gaan met een carrière, want acht jaar geleden kende niemand je en nu nog steeds niet.

‘Die grap kan ik nog steeds maken, hoor! Ik word hooguit een paar keer per maand herkend.’

Baal je daarvan?

‘Eerst wel. Mensen denken dat er vanzelf meer werk naar je toe komt als je carrière lekker gaat. Maar achter de schermen is het zo dat mensen je kansen moeten gunnen. Je moet eerst ook dingen doen die je niet leuk vindt. Zoals spelletjesshows of stand-uppen in De wereld draait door. Dat verzoek heb ik destijds afgewezen, omdat actualiteit niet mijn main ding is. Maar toen ik daarna voor een halflege zaal stond, vroeg ik mezelf wel af of ik toch niet beter ‘ja’ had kunnen zeggen tegen dat tv-optreden.’

Een gewetensconflict?

‘Ja. Twee jaar geleden was ik daar nog behoorlijk gefrustreerd over. Als cabaretier kies ik mijn eigen weg. Dan is het toch legitiem om de overweging te maken om iets niet te doen omdat het artistiek niet bij mij past? Hou ik vast aan mijn principes, dan moet ik ook niet klagen als mijn boek uitkomt en niemand het recenseert. Dat doet pijn. Het voelt alsof je niet gezien wordt, terwijl je jezelf een jaar lang kapot gewerkt hebt. Toch bleef ik hopen dat ik ooit een keer boven zou komen drijven. Gelukkig is dat de laatste jaren gelukt. We mogen een tweede seizoen maken van Klikbeet op NPO3.’

In je sketches maak je vaak een parodie op bestaande tv-programma’s. Heb je al veel vijanden onder BN’ers?

‘Ik ben slim en laat ze gewoon zelf meedoen. Wilfried de Jong vindt 24 seconden met heel leuk.’

Als je je rustig houdt op een feestje denkt iedereen vast: wat is die gast in het echt saai zeg.

‘Ja, dat gebeurt. Mijn vriendin is niet bang om het gewoon tegen me te zeggen als ik me verschuil achter een imago. Natuurlijk ontken ik dat dan eerst keihard, maar zij schuwt de confrontatie niet. Lastig, want privé vind ik bekvechten helemaal niet gezellig. En zij hamert erop dat ik echt geen sterallures mag hebben.’

Zou je die hebben als je haar niet had?

‘Misschien. Bij Dit was het nieuws ging er altijd wel iemand een broodje voor ons maken. Toen ik haar vertelde dat ik het zo jammer vond dat ik dat bij een ander programma zelf moest doen, terwijl ik dan net in een creatief proces zat, zei ze: ‘Doe even normaal’. Het is goed voor me dat ze zo down-to-earth is. De eerste stap is dat ik wil dat ik word opgehaald met een taxi, maar wat komt daarna? Laatst was ik te gast bij een radioprogramma. Het komt door haar dat ik dan ’s nachts na afloop bescheiden vraag of ik misschien met iemand mee terug naar Amsterdam kan rijden, terwijl ik eigenlijk om een taxi naar huis wil vragen.’

Wanneer ben je het gelukkigst?

‘Als ik samen met mijn vriendin kan uitslapen. Dat klinkt klef, maar als je nooit een echte relatie hebt gehad, geniet je extra van dat soort momenten. Ik ontmoette altijd veel verschillende mensen en hoefde mezelf nooit echt te laten zien. Dat vond ik wel heel lekker, maar daardoor bouw je ook nooit iets intiems op met iemand. Nu weet ik dat jezelf aan iemand binden kracht geeft.’

