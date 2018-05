Sterre in Poezenalbum: ‘Ik wilde graag mijn lichaam leren kennen door met mezelf te spelen’

Sterre is 24 jaar oud en werkt als database marketeer. Ze is single sinds 2011 (maar wel aan het daten). Ze heeft met 20 mannen het bed gedeeld waarvan ze met één iemand een semi-serieuze relatie had die 2 jaar duurde. Sterre noemt haar geslachtsdeel foef, punani of poes.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Verliefd en voldaan. Ik ben al drie maanden serieus aan het daten met een jongen die ik via een dating-app heb ontmoet. Na een maand app- en belcontact besloot hij dat onze eerste date speciaal moest zijn. Als verrassing nam hij me mee naar de Efteling. Sinds die sprookjesachtige date zien we elkaar zeker drie keer per week.’

Hoe vaak heb je seks?

‘Op dit moment meerdere keren per week. Als single had ik ongeveer één keer per week seks. Vaak met een scharrel op wie ik vrij snel uitgekeken was. Vier jaar lang was er een jongen die ik altijd kon bellen. De seksuele aantrekkingskracht tussen ons was abnormaal, één blik was genoeg om elkaar helemaal gek te maken. We leerden elkaars lichaam zo goed kennen, dat de seks alleen maar beter werd. Hij maakte er na een tijdje zelfs een sport van mij zo vaak mogelijk te laten klaarkomen. Toen hij al een halfjaar een vriendin bleek te hebben, vond ik dat we moesten stoppen. Daarna ben ik het rustiger aan gaan doen. Inmiddels zie ik alleen nog mijn huidige date. Het ‘relatiegesprek’ hebben we nog niet gehad, omdat we aan het idee moeten wennen. Maar ik gok dat het niet lang meer duurt.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Vroeger deed ik dat regelmatig. Ik wilde graag mijn lichaam leren kennen en door met mezelf te spelen, is dat goed gelukt. Tegenwoordig masturbeer ik zelden. Al komt er tijdens de seks nog af en toe een speeltje tevoorschijn.’

Heb je ooit spijt gehad van seks?

‘Ja. Via een dating-app leerde ik een jongen kennen met wie ik leuk contact had. Toen ik op een avond superdronken was en zin had in seks, appte hij toevallig. Een kwartier later was ik onderweg naar iemand die ik alleen had gezien op foto’s – die hij kennelijk bewerkt had, want in het echt zag hij er een stuk minder leuk uit. Na een vluggertje, de slechtste seks ooit, wilde hij dat ik bleef slapen. Ik had geen zin om naar huis te fietsen, dus besloot te blijven. Toen we in bed lagen, sloeg hij een arm om me heen en viel in slaap, terwijl ik alleen maar kon denken aan die verschrikkelijke seks. Ik ben uit bed gestapt, heb me aangekleed en wilde stiekem weggaan. Maar omdat mijn fiets in zijn berging stond, heb ik hem toch wakker gemaakt met de mededeling dat ik liever thuis sliep en mijn fiets nodig had. Op zijn appjes heb ik nooit meer gereageerd.’

Wat heb je van je ouders geleerd over seks?

‘Ik ben gelovig opgevoed, dus met geen seks voor het huwelijk. Maar toen ik op mijn zestiende een vriendje kreeg, deden we het voor het eerst bij mijn ouders thuis – we dachten dat ze weg waren, wat niet zo bleek te zijn. Gelukkig zijn we niet betrapt. Overigens zijn ze hier inmiddels minder streng in.’

Wat is je meest bizarre seksuele ervaring?

‘Vijf jaar geleden werkte ik een zomer in Albufeira achter de bar van een grote discotheek. Als we ’s morgens om zes uur klaar waren met werken, gingen we vaak nog afteren met de artiesten. Al na de tweede nacht ontmoette ik een bekende dj met wie het goed klikte; voor we het wisten was het drie uur ’s middags. Omdat ik niet wilde overkomen als een groupie, gaf ik hem mijn nummer niet. Nog diezelfde dag vloog hij naar een andere partybestemming. Een dag later ontving ik een appje van een onbekend nummer: die dj. Hij zei dat hij niet kon wachten om me weer te zien. Toen hij een week later weer in Albufeira was, kwam hij me meteen opzoeken. De hele zomer zagen we elkaar en hadden we seks in het vijfsterrenhotel waar hij verbleef. Een kingsize bed, een luxe inloopdouche, een groot dakterras met loungebanken, het was van alle luxe voorzien. Toch een rare gewaarwording, om met iemand samen te zijn die zo veel aandacht krijgt.’

