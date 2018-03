Strip tegen de dip en andere tips om die sleur in bed tegen te gaan

Geweldig hoor, dat je je soulmate gevonden lijkt te hebben en nog lang en gelukkig aan het leven bent. Maar soms kan het wel saai worden in bed (gaap). Tijd voor een beetje peper?

tekst fleur meijer | Beeld IStock

Strip tegen de dip

Speel open kaart, ga strippokeren. De regels zijn simpel: poker door tot je allebei naakt bent, en speel dan voor control-minuten. De verliezer doet in die tijd precies wat de winnaar wil: likken, strelen, masseren, hand-, mond- en andere diensten verlenen. Van het een komt het ander, dus zo’n avond eindigt geheid vol hoogtepunten.

Geen voorspel, geen klokkenspel

Als de sekssleur toeslaat, doet de paniek dat vaak ook. Dan is het goed om te weten dat sleur tussen de lakens volkomen normaal is. Het zit in onze genen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat lust bij vrouwen anders werkt dan bij mannen. Mannen ervaren eerst lust, en dat drijft hen vervolgens tot seks. Maar het merendeel van de vrouwen ervaart nooit éérst lust. Bij ons moet lust worden opgewekt. Wat maar weer bewijst dat vrouwen, écht, écht voorspel nodig hebben. Anders willen we op den duur gewoon niet meer. Dus: zorg dat hij je om te beginnen overal streelt, kust en wat dies meer zij. En laat hem dit vooral lekker langzaam doen.

Hé, lekker ding

In het kader ‘met humor bereik je meer’: serveer jezelf als toetje en laat je geliefde losgaan met de slagroomspuit. Lust ie niet? Versier jezelf dan met zoete verrassingen als chocola of zet – letterlijk – een kers op de taart. Ook aardbeien, bramen of andere bessen kunnen zorgen voor sweet times for two, waardoor je elkaar weer als vanouds verlekkerd aankijkt.