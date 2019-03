Super Kawaii! Dit zijn dé hotspots in wereldstad Tokio volgens een local

Nadine Korebrits (29) heeft Japanse taal & cultuur gestudeerd en vertrok vier jaar geleden officieel naar Tokio. Ze werkt er als recruiter voor een techbedrijf en maakt daarnaast carrière als model.

Wat maakt Tokio zo leuk?

‘Het is een stad die nooit slaapt en waar unieke trends geboren worden. Tokio staat bekend om zijn hippe jongerencultuur en gekke trends op het gebied van mode en kunst. Maar iemand die geïnteresseerd is in de Japanse traditionele cultuur komt ook aan zijn trekken; er zijn veel tempels en je kunt zelfs kimono’s huren voor een dag.’

Waarom ben je naar Tokio verhuisd?

‘Vanwege mijn vorige baan in de pr. Het bood mij ook meteen de kans om meer modellenwerk te doen. Tokio biedt zo veel kansen die je in Nederland niet snel krijgt, vooral wanneer je de juiste connecties hebt. Ik heb al veel leuke en gekke dingen meegemaakt: vipfeestjes met bekende Japanners, te gast bij tv-programma’s en radioshows, bijrollen in films en series en model staan voor advertenties en commercials.’

In welke wijk woon je?

‘Ik woon in Adachi-ku, in een appartement. Het is niet echt een bijzondere buurt, maar ik zit aan de Chiyoda metrolijn en die gaat naar heel veel hotspots.’

Waar hangen alle hippe locals uit?

‘Veel studenten en net afgestudeerden zijn te vinden in de wijk Shibuya, daar zijn allerlei hippe cafés en de grootste clubs. In Roppongi vind je meer clubs voor eind-twintigers en dertigers. Tussen Roppongi en Azabu-Juban zitten ook veel cafés en restaurants, soms zelfs verstopt, waar veel bekende Japanners, tv-producers en andere mensen uit de entertainmentwereld naartoe gaan. Voor wie overdag op zoek is naar trendy plekjes en cafés raad ik aan om richting Omotesando (de place to be voor vegans en liefhebbers van gezond eten en kleine local designer winkels), Daikanyama (ook wel Tokio’s ‘Little Brooklyn’) en Jiyugaoka (Tokio’s ‘Little Europe’) te gaan. De mode en sfeer is uniek in alle drie de wijken, ook zijn er veel shops en cafés.’

Nadine’s beste tips:

Cultuur opsnuiven in Sensoji ‘Sensoji is een oude boeddhistische tempel in Asakusa en de oudste tempel in Tokio, dat de godin van vergeving en compassie, godin Kannon, vereert. In de straat richting de tempel vind je veel souvenir shops. Asakusa is dé plek om traditioneel Japan te ervaren; naast kimonos huren kun je zelfs met een Japanse riksja de omgeving verkennen.’

2 Chome-3-1 Asakusa, Taitō, Tokio 111-0032

Shop till you drop bij Lumine ‘Samen met de Marui, Parco, 109 en Isetan is dit een van de grootste warenhuisketens in Japan. Persoonlijk vind ik dat hier de leukste Japanse kledingmerken te vinden zijn. Mijn favoriete merken zijn Redyazel, Dazzlin, Jill by Jill Stuart, Mercuryduo en Lagunamoon.’

lumine.ne.jp

Proosten op het leven doe je in Shinjuku Golden Gai ‘Drinken op z’n Japans doe je het beste in de Golden Gai. Er zitten heel veel kleine barretjes waar je een praatje kunt maken met de eigenaar. Elke bar is anders en een soort kruising tussen traditioneel en modern Japan.’

1 Chome-1-6 Kabukicho, Shinjuku

Op adem komen na het shoppen bij And people ‘Een superknus café waar je een drankje kunt doen terwijl je relaxed op een bank of boven op een stapelbed (!) ligt. Met de donkere sfeer, lichtjes, lakens en chille muziek is het een perfect loungecafé waar ze ook nog eens allerlei lekkere en unieke drankjes serveren. Mijn favorieten: chocoladethee en Kahlúa met ijs.’

andpeople.co.jp

Beeld: iStock