Survivallen in de kantoorjungle: deze 8 types collega’s vind je op elke werkvloer

Het is vandaag Nationale Collegadag! Van roddeltante tot mailnazi, op de werkvloer lopen veel verschillende soorten collega’s rond. En nee, we generaliseren niet. Maar toch: in elke kantoortuin zijn dezelfde types te vinden. Handig als je weet hoe je met ze omgaat, want ze kunnen bloedirritant zijn. Dit zijn de acht grootste.

De Ambitieuze Carrièretijger

Natuurlijk, met een beetje ambitie is niets mis. Die heb jij ook. Maar net zoals je vroeger in de klas dat ene jongetje of meisje had dat altijd de beste wilde zijn – en waarschijnlijk ook wás – is er op kantoor ook altijd die ene persoon wiens enige levensdoel hogerop komen is. Geen probleem, als ze het maar niet over jouw rug doet. En de Ambitieuze Carrièretijger heeft daar nog weleens een handje van. Ze klikt graag bij de baas en staat altijd vooraan als de leukste klussen te verdelen zijn. En als ze écht erg is, gaat ze met de eer strijken van werk dat haar collega’s hebben verzet.

De Jargon Manager

De Jargon Manager is zo gedeformeerd door al zijn jaren in de business dat hij, zodra hij de drempel van zijn office overstapt, zijn moerstaal vergeten lijkt te zijn. Flow, targets, alignen, even een heads-up geven in een meeting, de back office, scrummen, een follow-up… Eh… Hallo? We wonen in Nederland, hoor. Doe niet zo raar.

De Mailnazi

De Mailnazi houdt van mailen. Sterker nog: mailen is zijn lust en zijn leven. Hij doet niet anders. De Mailnazi (doorgaans 45+) kan zich gewoon veel beter uitdrukken op digitaal papier, vindt hij. En mailen is ook extra handig. Want alles wat je zegt, staat meteen zwart op wit. De Mailnazi uit tevens graag zijn ongenoegen via de mail en doet dat bij voorkeur met 58090 mensen in de cc – dan is iedereen maar op de hoogte, hoe efficiënt! Zijn verontwaardigde mails zijn TE HERKENNEN AAN CAPSLOCK – en aan typfouten.

De Hangcollega

Heeft een zeldzaam talent om altijd op het verkeerde moment langs te komen voor een gezellig praatje. Als ze langskomt (en dat doet ze vaak), laat alles in haar lichaamshouding zien dat ze niet van plan is snel weer te vertrekken. Ze gaat er altijd even lekker voor zitten. De Hangcollega vindt het prettig als jij precies weet wat er op dat moment in haar leven speelt en is daarnaast bijzonder geïnteresseerd in jouw mening over Trump/het verlagen van de pensioenleeftijd /de aflevering van LuckyTV van gisteren. In het begin is de Hangcollega best gezellig en is haar continue aanwezigheid en waterval aan woorden heel soms zelfs een welkome afleiding, maar op een gegeven moment wordt het gewoon irritant. En vermoeiend. Er wordt hier gewerkt, ja.

De Hippe Stagiaire

De Hippe Stagiaire is een van de meest frustrerende archetypes die je in de kantoortuin kunt tegenkomen. Ze heeft namelijk álles (nou ja, behalve een beetje een normaal salaris), ziet er altijd uit om door een ringetje te halen (geen idee waar ze het van doet, maar goed, zelfs in een vuilniszak is ze nog beeldig), schuift elke dag in de kantine twee kroketten en een pistoletje filet naar binnen terwijl ze moeiteloos in maatje 34/36 glijdt, is aardig, ongelooflijk vaardig op social media én altijd op de hoogte van alle trends.

De Voorzitter van de OR

Diep in zijn hart had de Voorzitter van de OR liever in de Tweede Kamer gezeten. Maar de Ondernemingsraad is best een bevredigend alternatief, vindt hij. Met zijn niet al te positieve kijk op de wereld weet hij zeker dat (in elk geval bedrijfstechnisch) het einde der tijden nabij is. De Voorzitter van de OR staat soms onverwacht achter je om te zeggen dat je een ommetje moet maken – ‘Regels van de Arbo, anders krijgen we een boete.’ Hij is ook vaak boos, al is nooit duidelijk waarom. Vertelt graag proactief – en niet in vijf minuten – over alles wat er mis is met de directie en haar bedrijfsvoering.

De Bijna-pensionado

Heet meestal Henk of Hans. Henk/Hans doet weinig meer dan zijn tijd uitzitten. Het liefst zou de baas hem er nog voor die tijd uitgooien, want de ontwikkelingen in het bedrijfsleven zijn Henk/Hans iets te snel gegaan en hij is een beetje blijven hangen in zijn hoogtijdagen (die ergens halverwege de jaren ’80 plaatsvonden), maar de toko zou failliet gaan aan de afkoopsom die hij mee zou krijgen. Henk/Hans typt met één vinger, belt graag met de vaste lijn en rouwt nog steeds om het heengaan van de fax. Zijn tempo ligt een flink stuk lager dan dat van de rest.

De Roddeltante

Zeer generaliserend, maar de roddeltante is vrijwel altijd een vrouw. Dat de Roddeltante precies weet wanneer iedereen op kantoor jarig is én alles regelt (inclusief taart, kaart en gemeenschappelijk cadeau), is natuurlijk reuze handig. Maar dat ze ook weet hoe het ervoor staat met de huwelijken van diverse collega’s en op de hoogte is van alle fitties, flirts en intriges op kantoor, is minder. Dit is jouw werkplek en de status van de verschillende privélevens zijn irrelevant. Bovendien wil je niet dat er achter je rug dingen over jóu gezegd gaan worden.

