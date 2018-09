Suus: ‘Ik gun elke vrouw een man zoals mijn vriend in bed’

In de rubriek Poezenalbum deelt een lezer elke week de avonturen van zijn of haar geslachtsdeel.

Suus is 26 en werkt als interieurstylist. Zij heeft sinds februari 2016 een relatie met haar vriend. In totaal heeft Suus meer dan tien bedpartners gehad, waarvan twee serieuze. Haar langste relatie duurde 4,5 jaar, volgens haar te lang. Suus noemt haar vagina poes, want ‘dat klinkt zo leuk’.

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

‘Oververhit en zéér tevreden. Mijn vriend zorgt ervoor dat ik niks tekortkom; ik heb elke dag seks en weet steeds beter wat ik lekker vind.’

Hoe tevreden ben je over je seksleven?

‘Mijn vriend en ik zijn nu ruim twee jaar samen. In eerste instantie moest ik niks van hem hebben; hij was totaal niet mijn type. Mijn vriendinnen en ik maakten er zelfs grapjes over. Ik dacht: leuk, een goede vriend erbij. Want die klik tussen ons was er wel direct. Van seks kwam het ook al snel. Het was perfect, al had ik er wel meteen spijt van. Toch zagen we elkaar steeds vaker en kreeg ik gevoelens voor hem, hoewel ik dat bleef ontkennen. Op een gegeven moment was het zo duidelijk dat ik er niet meer onderuit kon: ik was helemaal weg van hem. Daarna ging het heel snel. Ik ben nog steeds verliefd op hem. Hij is mijn beste vriend. Ons seksleven geef ik een tienplus. Ik gun elke vrouw een man zoals mijn vriend in bed. De meeste mannen denken vooral aan zichzelf, maar hij gaat door totdat ik ook m’n hoogtepunt bereik. We hebben elke dag seks, soms zelfs wel drie keer achter elkaar. Af en toe denk ik: vandaag even niet. Maar dan krijgt hij me toch in de stemming. Je zou denken dat het afneemt naarmate we langer samen zijn, maar het wordt juist extremer. We zijn zelfs al een paar keer naar een swingersclub geweest, puur voor de spanning. Hoewel ik niet per se behoefte had aan seks met anderen, is er toch een keer een stel met ons mee naar huis gegaan. Zonder bijbedoelingen; we hadden gewoon zo’n leuke klik. Uiteindelijk hebben we alleen iets uitgespookt met de vrouw: ik heb met haar gezoend en samen hebben we mijn vriend bevredigd. Haar man mocht alleen maar toekijken.’

Hoe vaak masturbeer je?

‘Bijna nooit, omdat mijn vriend me geeft waar ik behoefte aan heb. Als ik het wel doe, is dat om hem te plagen. Als hij ziet dat ik masturbeer, wordt hij helemaal wild en wil hij niets liever dan meedoen.

Soms doe ik het om hem op te geilen aan de telefoon, als we niet bij elkaar slapen. Zonder speeltje, want dat verstopt hij altijd expres.’

Waar schaam je je voor in bed?

‘Eigenlijk nergens voor. Wel ben ik altijd erg bezig met hoe geil ik eruitzie. Mijn vriend heeft het liefst dat ik een mooie beha draag, met daaronder een sexy string, kniekousen en mijn ‘pornohakken’.

Ben je monogaam?

‘Honderd procent. Ik ben nog nooit vreemdgegaan en zou dat ook niet kunnen. Zelf ben ik wel ooit bedrogen, wat erg pijnlijk was. Het heeft me als persoon veranderd. Als ik voor iemand kies, heb ik totaal geen behoefte aan een ander. Wel fantaseer ik soms over seks met een vrouw erbij. Dat ziet mijn vriend ook wel zitten: ons avontuurtje met de vrouw van de swingersclub smaakte naar meer.’

Van welke bedpartner heb je het meest geleerd?

‘Van mijn huidige vriend. In vorige relaties was ik vaak de pleaser en cijferde ik mezelf weg. Klaarkomen is voor mij niet vanzelfsprekend en dat voelde heel vaak als een ‘moetje’ dat nog even snel moest gebeuren. Mijn vriend heeft me laten zien dat het ook anders kan: hij maakt er echt werk van en laat me genieten terwijl hij er zelf ook duidelijk plezier in heeft.’

Wat wil je nog ontdekken in bed?

‘Ik val op mannen en dat zal ook zo blijven, maar seks met een vrouw trekt me ook. Met of zonder mijn vriend erbij.’

Tekst: San van de Ven

Dit artikel is afkomstig uit VIVA 36-2018. De editie ligt in de winkel t/m 11 september. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.