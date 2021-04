Op zoek naar jouw talent: zó ontdek jij waar je goed in bent

In deze onzekere tijden overwegen steeds meer mensen een carrièreswitch. Vrees je voor je baan? Of vind je er gewoon niks meer aan? Als je weet wat je talenten zijn, gooi je een stuk makkelijker dat roer om.

Vroeger zat je zo’n beetje je hele leven bij dezelfde werkgever. Er moest brood op de plank, geld in het laatje –zo simpel was het. Hoe anders is dat tegenwoordig. Werkgeluk vinden we belangrijker dan ooit. Werk moet zinvol zijn en voldoening geven. Wie zijn talenten niet volledig benut, is een loser. Jobhoppen is al lang geen crime meer voor je cv, het hoort juist bij je persoonlijke ontwikkeling, je zelfontplooiing. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek hadden in 2018 ruim een miljoen mensen (!) tussen de 15 en 75 jaar een andere baan dan het jaar daarvoor.

Opvallend: ze maakten niet alleen een switch naar een andere baan, ze switchten ook naar een andere sector. In 2019 steeg dat aantal aanzienlijk met 34 procent, maar 2020 spant de kroon. Door de coronacrisis verdampten banen, reorganiseerden bedrijven en stonden mensen stil bij hun leven: waren ze wel gelukkig met het leven dat ze leiden en het werk dat ze deden?

Volgens loopbaanadviesbureau Jobpersonality is dit misschien wel hét moment om een carrièreswitch te overwegen. Want: de huidige crisis biedt ook kansen. In tegenstelling tot de vorige economische crisis zijn er nu sectoren waar wel vacatures zijn, zoals in de zorg, online verkoop (e-commerce), het onderwijs en in de IT. Daarbij: je moet, als het effe meezit, nog werken tot je 67e. Je loopbaan af en toe eens kritisch onder de loep nemen, is daarom zo’n slecht idee nog niet. Maar: hoe vind je jezelf opnieuw uit?

Ontdek je talenten

‘Vaak hebben mensen hun eigen talent niet door,’ aldus Lianne Bijleveld. Ze is coach en oprichter van online programma Into the new academy waarmee ze mensen helpt met het ontdekken van wat ze willen en waar hun talenten liggen. ‘Dat komt omdat je talenten voor jou vaak vanzelfsprekend zijn. Een oefening die ik vaak meegeef: schrijf je lievelingsdag op. Wat doe je dan? Waar heb je zin in? Wat gaat je makkelijk af? Schrijven is dé tool om uit je hoofd, en dus je automatische piloot, te komen. Een tweede oefening: breng je persoonlijke successen in kaart. Wat zijn de dingen in je leven waar je echt heel trots op bent?

Dat mogen werkgerelateerde, maar ook persoonlijke dingen zijn, zoals het behalen van je motorrijbewijs, een marathon die je hebt gelopen, een reis die je alleen hebt gemaakt of een muziekoptreden dat je hebt gegeven. En bekijk dan welke talenten je hebt ingezet om die successen te behalen.

Wat ook kan helpen: vraag anderen hoe zij jou zien. Stuur een app of mail en vraag waar zij jou goed in vinden. Vraag ze kritisch te zijn, en out of the box te denken. Laat ze jou in drie woorden omschrijven. Stuur het naar mensen die dichtbij je staan, maar ook naar collega’s; mensen met wie je werkt. Ook is het belangrijk om inzicht te krijgen in jouw kernwaarden. Voorbeelden van kernwaarden zijn: vrijheid, spanning, zekerheid, uitdaging, balans, familie, liefde en ontwikkeling (blijven leren). Dus wat vind jij echt belangrijk in het leven? Dit kan dienen als een kompas.’

Sta op

Bert Keurentjes (40) kwam er op die manier achter waar zijn hart ligt. Hij is vertaler aan de Radboud Universiteit en Wageningen University & Research en is bezig met een carrièreswitch: hij wil stand-upcomedian worden. ‘Al jaren hoor ik van mensen dat ze me grappig vinden. Toen een Facebook-vriend een oproep plaatste om mee te doen aan de Comedy Talent Award, de grootste stand-upwedstrijd van de Benelux, besloot ik vrij impulsief om me in te schrijven. Ik ben tot de kwartfinales gekomen. Sindsdien heb ik, ondanks corona, een keer of veertig opgetreden.

Ik heb mijn debuut als organisator, MC (degene die een comedyavond aan elkaar praat) én headliner (de comedian die de avond mag afsluiten) gemaakt.’ Bert ziet zijn switch ondanks de huidige crisis rooskleurig in: ‘Of het in financiële zin genoeg zal zijn om mijn huidige baan volledig op te geven, is moeilijk te zeggen. Op dit moment kan er natuurlijk weinig op comedygebied, en met de avondklok nog minder, maar ik probeer in elk geval bezig te blijven door onder andere af en toe aan een online show mee te doen, nieuwe grappen te verzinnen en actief te zijn op social media.

Ook heb ik contact met verschillende locaties over shows die we kunnen organiseren als de lockdown voorbij is. Mijn doel voor nu is om mijn comedyactiviteiten eerst maar eens kostendekkend te krijgen. Veel belangrijker is echter dat ik simpelweg weer veel op het podium wil staan. Daar word ik echt gelukkig van.’

De ideale dag Pak pen en papier en noteer alles: van welke muziek je luistert, tot welke taken je oppakt. Wat voor dingen doe je? Wat gaat je makkelijk af? Dit zijn vaak de dingen waar je goed in bent.

Succesverhalen Schrijf op waar je trots op bent. Dat mogen successen zijn die je op je werk haalde, maar ook persoonlijke. Op deze manier ontdek je wat je belangrijk vindt.

Van de andere kant Vraag anderen – familie, vrienden, collega’s – waarin zij jou goed vinden. Waar liggen je kwaliteiten volgens hen? Kunnen zij jou in drie woorden omschrijven en je zo inzicht geven in jouw kernwaarden?

