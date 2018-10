Tatum in bed met Douwe Bob: ‘Ik heb een beetje het imago van een stoeipoes’

Met Douwe Bob weet je het nooit: heeft hij er zin in of niet? Tatum is er een beetje zenuwachtig over, maar Douwe gaat gewoon keihard mee in haar geflirt.

Tekst: Tatum Dagelet | Foto’s: Liz van Campenhout | Met dank aan: Volkshotel Amsterdam

Als zoon van zanger/kunstenaar Simon Postuma en voormalig danseres Ellen Benard groeide Douwe Bob Postuma (25) op in een Amsterdams kunstenaarsgezin. Zijn ouders scheidden toen hij drie jaar was. Vanaf jonge leeftijd had Douwe een passie voor muziek. Op zijn zesde begon hij met pianospelen, iets later kwam de gitaar erbij. Hij zat op het vwo en haalde, na drie keer van school te zijn gestuurd, zijn vmbo-diploma. In 2012 won Douwe de tv-talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland, daarna volgde zijn debuutalbum Born in a storm. Zijn tweede album bereikte de nummer 1-positie in de Nederlandse Album Top 100. Op dit album stond ook het succesvolle nummer Hold me, een duet met zangeres Anouk. In 2016 vertegenwoordigde de zanger Nederland op het Eurovisie Songfestival met het nummer Slow down, hij werd elfde. Afgelopen jaar was hij jurylid bij The voice kids. Zijn vierde album, The shape I’m in, verschijnt op 9 november, waarna hij op tournee door Nederland zal trekken. Douwe woont in Amsterdam met zijn hondje Tammy.

Heb ik een reden om bang voor je te zijn? Je kunt best lastig zijn voor interviewers…

‘Haha, misschien wel, ik praat in ieder geval niet iemand naar de mond. Dat ik een moeilijke gast ben, zal ik niet ontkennen. Maar ik ben wel leuk hoor, en best aardig. Ik heb weleens met een journalist gehad dat ik wist: dit gaat gewoon niet werken. En dan kunnen we er beter maar mee kappen. Ik wil een leuke tijd hebben, zo sta ik in het leven. Als je mijn leven niet leuker maakt, heb ik geen reden om met je te praten. Punt uit.’

De lat ligt hoog voor me.

‘Maak je niet druk, ik ben heel relaxed vandaag. En het is twaalf uur, ik ben nog niet dronken.’

Wat verwacht je van dit samenzijn?

‘Dat dit het leukste interview ooit gaat worden en dat we straks lekker in bed gaan liggen, daar heb ik vooral veel zin in. Heb je een man?’

Nee, jij?

‘Een man? Nee. Ook geen vrouw.’

Het is bekend dat je biseksueel bent, al vind ik dat eigenlijk niet zo interessant. Interessanter vind ik: doe je het ook met vrouwen die een stuk ouder zijn dan jij?

‘Haha, ik geloof niet echt in leeftijden. Als iemand een leuk mens is, is het toch mooi? Behalve als het onder de achttien is, dan geloof ik héél erg in leeftijden, want dat kan niet, hè.’

