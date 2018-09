Tatum in bed met rapper Donnie: ‘Ik ben de regisseur van mijn eigen leven’

Zonder straattaaltolk is Donnie soms maar moeilijk te volgen voor, in zijn woorden, ‘Tatum over datum’. Toch is het een hilarische ontmoeting. Met zijn gympen nog aan stapt de woordkunstenaar in bed: ‘Alles wat thuis niet mag, doe ik in een hotel.’

Tekst: Tatum Dagelet | Foto’s: Esmée Franken | Video: Sanne Bakker

Er is weinig bekend over jou als persoon, zelfs je echte naam heb je nog in geen enkel interview gedeeld. Wat te verbergen, Donnie?

‘Als mensen je achternaam weten, kunnen ze je familie achterhalen en dat wil ik niet. Mensen op internet zijn gek man. Iedereen heeft een mening, dan gaan ze over je twitteren en zo, en randdebielen gaan alles opzoeken. Die kunnen denken dat ze een connectie met je hebben omdat ze fan zijn, en dat ze dan het recht hebben om iedereen lastig te vallen met wie jij je omringt. Om diezelfde reden heb ik het ook niet vaak over mijn vriendin. Ik ben erg op mijn privéleven gesteld en laat de mensen zien wat ik wil dat ze weten. Wat er binnen vier muren gebeurt, gaat niemand iets aan. Wat is de toegevoegde waarde? Waarom iets over mezelf vertellen, terwijl ik niks van die mensen weet? Alleen mijn vriendin weet hoe ik ben.’

Best heftig. Alleen met haar voer je diepzinnige gesprekken?

‘Er zijn een aantal mensen om me heen bij wie ik mijn ei kwijt kan, met hen voer ik de meest diepzinnige gesprekken, man.’

Daarnaast hou je het oppervlakkig?

‘Tuurlijk niet, ik ben de regisseur van mijn eigen leven, toch? Kijk, als je altijd jezelf bent op een gekke manier of whatever, is er ruimte voor het individu in de samenleving om succesvol te zijn. Bam, die was diepzinnig!’

