Tatum in bed met illusionist Victor Mids: ‘De eerste keer was ik heel zenuwachtig’

Om zenuwachtig van te worden: Tatum ligt in bed met de ongrijpbaarste man van Nederland. Een gesprek over versiertrucs, het casino en klaarkomen.

Tekst: Tatum Dagelet | Foto’s: Jesaja Hilkia | Video: Sanne Bakker

Hij kan mensen hun woonplaats laten vergeten, de namen van ongeboren baby’s voorspellen en knakworstjes laten zweven. Is het een meester-manipulator, een helderziende, een tovenaar? Zelf noemt Victor Mids het Neuromagic: een combinatie van illusionisme, psychologie, geneeskunde en vingervlugheid. In elk geval is het de ongrijpbaarste man van Nederland, met wie ik in bed lig. Logischerwijs zou ik dan naar zijn magic stick vragen en iets met een goocheldoos. Maar naast het ontrafelen van zijn geheimen, wil ik eerst gebruikmaken van zijn andere kwaliteiten…

Je bent afgestudeerd arts, dus ik dacht: een gratis consult. Maak je ook uitstrijkjes?

‘Haha! Ik heb dat wel gedaan, tijdens mijn coschappen gynaecologie.’

Beviel het?

‘Het is een intiem vakgebied, de eerste keer was ik heel zenuwachtig. Dat was tijdens mijn buitenlandse coschappen, in Suriname. Daar is het allemaal slecht geregeld en onhygiënisch, ten opzichte van Nederland. Als iemand bijvoorbeeld uitgescheurd was, moest ik dat hechten…’

Als ik verkering had met een arts, zou ik tien uitstrijkjes per dag laten uitvoeren. Jouw vriendin boft maar.

‘Nou, als daar iets aan de hand is, ga ik me er niet mee bemoeien. Privé en zaken moet je gescheiden houden, toch? Dat leer je ook tijdens de opleiding: niet bij jezelf of je naasten dokteren. Alleen tot het niveau: moet ik naar de huisarts; ja of nee?’

Maar dokter Victor, ik heb nog een hele medische vragenlijst…

‘Je mag vragen wat je wil, ik hou alleen een kleine slag om de arm. Het is namelijk wel een serieus vak en ik ben een andere kant ingeslagen. De kennis die ik heb als arts, gebruik ik meer als een soort basis.’

Het hele interview lees je in VIVA 40. Deze editie ligt tot 9 oktober in de winkel. Je kunt het blad ook online bestellen of lezen via Blendle.