Zeker de laatste paar weken viel het sommigen zwaar. Het was heerlijk weer, maar we konden er niet optimaal van genieten. Nu vanaf 1 juni de terrassen weer voorzichtig geopend zijn viert iedereen een beetje feest. Wij hebben een paar leuke terrasjes op een rij gezet, die zeker een bezoekje waard zijn. Dit is 3x terras hotspots!

Waterkant

Bij Waterkant aan de Marnixstraat in Amsterdam kun je vanaf 1 juni perfect daten: reserveringen gaan maximaal per twee. En met een beetje geluk zit je pal naast het water. IJskoud biertje en nachos erbij, niks meer aan doen.



waterkantamsterdam.nl

The streetfood club Het anderhalvemeterterras van The streetfood club aan het Janskerkhof in Utrecht is officieel geopend. Hier drink je lekkere cocktails en geniet je van goddelijke (vegetarische) gerechten. Denk aan rode kokoscurry, gado gado, kleurrijke kroepoek met pindadip en vegan empanada. Echt, hier wil je zijn.

thestreetfoodclub.nl