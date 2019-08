Tex de Wit: ‘Ik ben gewoon geen feestbeest’

We kennen Tex de Wit (33) onder andere van Zondag met Lubach en Klikbeet. En nu komt er ook een boek. Hoog tijd voor een nadere kennismaking met deze grappenmaker.

Tekst: Milou Deelen | Foto’s: Liz van Campenhout

Je boek Ik heb een slimme droger komt op 12 september uit. Vertel!

‘Het is een boek met 170 komische verhaaltjes – variërend van een paar zinnen tot vijf pagina’s. Eén verhaaltje gaat over mijn wasdroger, vandaar de titel. De rode draad is mijn eigen leven. Jarenlang stuurde ik mezelf een mailtje als ik een ingeving had of me een gedachte of anekdote te binnenschoot. Twee jaar geleden had ik een hele inbox met mailtjes en dacht ik: dit kan een boek worden. Zodoende.’

Vind je het spannend?

‘Ik vind het vooral heel leuk dat dit boek er komt. Met name omdat het iets tastbaars is dat ik kan vasthouden. Dat vind ik magisch. Dat is toch anders dan voor televisie of online items maken.’

Zat de liefde voor schrijven en comedy er al vroeg in?

‘Als kind was ik heel stil, maar bij spreekbeurten bloeide ik helemaal op. Volgens mij deed ik dat al best grappig. Klasgenoten moesten lachen, en dat vond ik leuk. Als ik daaraan terugdenk, herinner ik me vooral dat ik de tekst maken heel leuk vond. Het uitvoeren voelde als een kers op de taart. En na de presentatie ging ik weer stil in een hoek zitten.’

Hoe kwam je op het podium terecht?

‘Na mijn masterscriptie kreeg ik van mijn vriendin een cursus stand-up comedy cadeau. Zes maandagavonden kreeg ik les in grappen maken. Aan het einde van de cursus, ging ik voor het eerst het open podium op. Ik voelde sterk: dit wil ik doen. Ik deed auditie bij Toomler en werd aangenomen. Een goede club, met de allerbeste comedians van Nederland.’

Over zijn Toomler-tijd vertelt Tex: ‘Het was hartstikke leuk, maar soms vond ik het zó eng dat ik blokkeerde. Ik had het gevoel dat het steeds het beste ooit moest zijn.’ Jan Jaap van der Wal beval Tex aan als schrijver bij Zondag met Lubach. ‘Daar ging een wereld voor me open. Het gaf me rust dat ik voor iemand anders schreef. Als schrijver ben ik daar echt opgebloeid.’ Inmiddels noemt hij zich geen stand-up comedian meer, maar comedian. ‘Ik heb al drie jaar niet meer als stand-up comedian op een podium gestaan.’

Sta je liever voor of achter de schermen?

‘Ik denk de combinatie. Ik vind het leuk dat bij Klikbeet en Zondag met Lubach vóór de schermen een logisch gevolg is van achter de schermen. Voor mij is op televisie komen geen doel, maar het vloeit voort uit het feit dat ik de hele week teksten schrijf. Bij veel programma’s is het uitgangspunt: die persoon moet weer een programma. Bij mij is de inhoud de basis.

Vind je het niet juist zonde, dat iemand anders joúw grappen vertelt?

‘Bij Zondag met Lubach vind ik het júist een charme dat er een erecode bestaat dat alles een groepsproces is. We gaan nooit in op individuele credits. Dat vind ik het leuke aan samenwerken. We schrijven alles met een heel team.’