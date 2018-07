Flipperkasten, airhockey of ga je toch liever voor Pac-Man? VIVA vond twee geweldige plekken waar je gezellig een spelletje kan doen onder het genot van een hapje en een drankje. Dat mag je niet missen, toch?

Game on!

Met drie locaties in Amsterdam haal je je game-hart op bij de TonTon Club. Op de Wallen kun je naast spelletjes spelen speciaalbiertjes drinken, bij de Westergasfabriek zijn de klassieke spellen verruild voor de allernieuwste arcadespellen uit Japan (denk virtual reality flipperkasten) en in Puck in West kun je airhockeyen tot je erbij neervalt .

De keuze is reuze

Bij de grootste gamehal van de Benelux vind je good old spelletjes als Pac-Man en flipperkasten, maar ook 4D-spellen en je kunt er life-size Angry Birds spelen. Ook voor een potje airhockey zit je bij Gamestate in Utrecht goed. Er zijn ook filialen in Kerkrade, Rotterdam en binnenkort in Den Haag.

Beeld: iStock