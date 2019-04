The place to be: Ho Chi Minh City volgens tips van een local

Michelle Tegelbeckers (28) woont in Ho Chi Minh City, voormalig Saigon. Ze geeft er les op een Nederlandse school, scootert graag door de Vietnamese straatjes en geniet van de marktjes en het heerlijke streetfood.

Wat maakt Ho Chi Minh City zo leuk?

‘Wat je ook zoekt in een stad, Saigon heeft het. Fijne restaurants, schattige koffiebarretjes, oude tempels, groene parken en goed streetfood. Saigon is zo groot dat je elke week weer nieuwe straatjes en tentjes ontdekt. Daarbij is het natuurlijk mooi meegenomen dat het hier zo lekker warm is. Er is niets fijner dan elke dag gewekt worden door zonnestralen.’

Wanneer ben je er gaan wonen?

‘Anderhalf jaar geleden. Ik werkte toen op een basisschool in Limburg, maar wilde wat anders. Tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans om stage te lopen in Suriname. Sindsdien bleef het kriebelen om nog eens in een ander land te werken. Toen de vacature in Vietnam voorbij kwam, heb ik de gok gewaagd. Ik woon nog altijd met veel plezier in deze bruisende stad.’

In welke wijk woon je?

‘Saigon is opgedeeld in districten. Ik woon in district 2, Thao Dien. Mensen noemen dat ook wel de expatwijk. De school waaraan ik lesgeef, bevindt zich ook in deze wijk. Toen ik hier net aankwam, woonde ik met drie andere expats in een gedeeld appartement. Een van de voordelen van wonen in het buitenland is dat je veel mensen van verschillende nationaliteiten ontmoet. Een verrijking. Dit schooljaar is mijn vriend ook van Nederland naar Saigon verhuisd. We wonen nu in een appartement met gedeeld zwembad. Het is heerlijk om vóór het werk een duik te nemen en de dag fris te beginnen. We zeggen vaak tegen elkaar dat we ons gelukkig mogen prijzen met alles wat we hier hebben.’

Hoe ziet jouw weekend eruit?

‘In het weekend rijd ik het liefst op mijn scooter door het doolhof van Vietnamese straatjes en elke keer ontdek ik weer nieuwe leuke plekjes. Verder hou ik van buiten de deur lunchen, koffie drinken en drankjes doen bij een van de vele rooftopbars. Ook ga ik vaak sporten. Mijn weekend in Saigon is eigenlijk altijd lekker relaxed. Ik gun mezelf veel meer rust dan in Nederland en geniet er optimaal van.’

Michelle’s beste tips:

Shoppen maar in de Cho Tân Đinh market-buurt

‘Saigon kent veel leuke winkeltjes. Als je in het centrum bent, zul je vanzelf zien dat ze er in overvloed zijn. Wil je naar een markt waar je minder toeristen vindt, dan is dit een goede optie. Je hebt hier echt alles: voedingsmiddelen, kleding, schoonmaakmiddelen en stoffen. Een leuke plek om lekker rond te lopen en te verdwalen.’

48 Mã LÔ, Tân Đinh, QuÂn 1

Rooftop diner bij Secret Garden

‘Even wat anders dan streetfood? Dit wat nettere Vietnamese restaurant serveert allerlei lokale hapjes. Een hippe plek op een toffe rooftoplocatie. In het weekend moet je wel reserveren.’

158 Pasteur, BÊn Nghé, QuÂn 1

Cocktail’o clock bij Snuffbox

‘Dit is toch wel mijn favoriete cocktailbar. Het zit op de eerste verdieping van een gebouw en je loopt er al snel voorbij, dus let goed op. De bar is fantastisch stijlvol en de cocktails zijn voortreffelijk!’

snuffboxspeakeasy.com

The real Vietnam experience met het Lotus Lake Homestay

‘Heb je langer de tijd, maak dan een weekendtrip naar de prachtige Lotus Lake Homestay bij het floating forest. Je slaapt in een houten hutje op een meer vol lotusbloemen. Maar luxe is het niet. Houd er ook rekening mee dat de mensen buiten de grote steden geen Engels spreken, een leuke uitdaging!’

Hamlet 4, Tan Kieu Commune, Tân KiÊu, Tháp MuÒi, ĐÔng Tháp

Beeld: Shutterstock