Thomas van der Vlugt: ‘Ik ben de metroman van het clubje’

Voor StukTV filmt, produceert en presenteert ie. En hij mag zich tegenwoordig ook dj noemen. Thomas van der Vlugt (26) is een beetje van alles. Maar noem hem vooral geen vlogger.

Tekst: Jessica Sindelka | Foto’s: Jesaja Hizkia

Tien minuten voor de afgesproken tijd komt Thomas aangelopen met een papieren tas met daarop de tekst ‘Pure Lust’. Het roze exemplaar, afkomstig van een seksshop, is gevuld met handboeien en een zweepje. ‘Voor de Gay Pride,’ verklaart de YouTuber lachend. Geslapen heeft hij nauwelijks; afgelopen nacht stond hij met zijn StukTV-maten tot in de vroege uurtjes achter de draaitafel op een feest op Terschelling. Toch ziet Thooootje – zoals hij zichzelf noemt op Instagram – er fris en opgewekt uit.

Laat geworden gisteren?

‘Ik was om half zes ’s ochtends thuis. De sfeer zat er lekker in.’

Samen met Giel de Winter en Stefan Jurriens maakt Thomas sinds 2012 video’s voor het YouTube-kanaal StukTV. Elke week voeren ze opdrachten uit van hun abonnees – wat er inmiddels meer dan 1,8 miljoen zijn. ’s Nachts een kolenmijn bezoeken, dieren vervoeren met het ov, onder hypnose gebracht worden: niets is te gek. Daarnaast maakt het trio succesvolle onlineseries als Jachtseizoen, Roadtrippers en Huis op stelten én treden de mannen tegenwoordig op als dj’s.

Jullie dj-carrière begint steeds serieuzere vormen aan te nemen, hè?

‘We zijn nu zo’n twee à drie keer per week achter de draaitafel te vinden. Het is allemaal ontstaan uit een video-opdracht waarvoor we een dj-optreden moesten geven. Daarvoor hebben we een uitgebreide act gebouwd, compleet met drumstel en stunts. Giel ging draaien, ik was MC. De zaal barstte volledig uit z’n voegen, het sloeg he-le-maal nergens op. We zetten de video online en kregen direct boekingen binnen. Toen zijn we het er voor het eerst serieus over gaan hebben. Kraantje Pappie heeft ons op weg geholpen, want wij hadden geen idee hoe het allemaal werkte.’

En nu hebben jullie een contract bij Warner Music.

‘Ja, het is volledig uit de hand gelopen. We staan op festivals tussen de grootste artiesten van Nederland, van Lil’ Kleine tot Boef. Met Koningsdag waren we bij SlamFM geprogrammeerd tussen Hardwell en Yellow Claw. Dat is fucking sick, toch? Echt te gek.’

Daarnaast hebben jullie natuurlijk nog StukTV en heb je óók nog je eigen YouTube-kanaal Hard. Hoeveel uur per week werk je wel niet?

‘Enorm veel. Ik sta zeven dagen per week ‘aan’. Als ik niet bij de opnames ben, ben ik wel met social media bezig. Thuis hou ik YouTube in de gaten om te zien wat daar gebeurt en wat er internationaal speelt. Daarnaast hebben Giel, Steef en ik optredens, ontwikkelen we programma’s, bedenken we nieuwe video’s, maken we muziek en doen we interviews. We hebben een keer per jaar vakantie, het enige moment waarop we onze telefoons uit kunnen zetten. Al moet ik toegeven dat ik in de laatste vakantieperiode alsnog ben gaan werken. Ik zie het meer als hobby, het is superleuk. Zodra het gaat voelen als werken, is dat voor mij een teken dat er iets moet veranderen.’

Jij, Giel en Stefan zitten dag in, dag uit op elkaars lip. Lijkt me vrij intens.

‘Vroeger waren er weleens akkefietjes, maar tegenwoordig niet meer. We kennen elkaar zo goed dat we precies weten wanneer we iemand even z’n ding moeten laten doen. Vroeger sliepen we met z’n drieën op dezelfde hotelkamer, dan raak je snel geïrriteerd. Nu hebben we ieder onze eigen ruimte. Dat is echt relaxed, want Steef heeft altijd een ochtendhumeur en Giel wil vaak eerder naar bed.’

Inmiddels hebben jullie al meer dan driehonderd kijkersopdrachten uitgevoerd. Wat was de bizarste tot nu toe?

‘Vorige week hebben we elkaar getatoeëerd in de houten achtbaan in Walibi. Ik kan je vertellen: dat is niet te doen. Wil je ’m zien?

Thomas trekt trots zijn schoen en sok uit en laat een mislukt hartje op zijn rechtervoet zien.

Wow. Die ziet er, eh, trillerig uit.

‘Deze is nog aardig gelukt, de andere waren echt lelijk. Stefan heeft het goed gedaan.’

In december 2015 kregen de mannen van StukTV het aan de stok met Enzo Knol nadat zij ’s nachts voor de grap een luidruchtig feestje bouwden in de tuin van de vlogger en zijn (inmiddels ex-)vriendin Dee. De prank viel niet in goede aarde en Enzo eiste dat de bijbehorende video offline werd gehaald, vanwege privacyschending. Om het bij te leggen, zaten de YouTubers tegenover elkaar bij RTL late night.

Is het weer helemaal goedgekomen met Enzo?

‘Een soort van, ja. We hebben het uitgepraat. Maar het is niet zo dat we nu dikke matties zijn en samen bier drinken. Die gast leeft in zijn eigen vlogbubbel en daar heb ik niet zo veel affiniteit mee. Ik denk dat ik niet zo goed met hem kan chillen. Wij hebben een andere kijk op video’s maken.’