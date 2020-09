Zit je met een prangende vraag of kun je wel goede raad gebruiken? In deze rubriek staan de experts voor je klaar. Deze keer beantwoordt relatiewetenschapper Tila Pronk al jouw vragen over liefde en relaties.

Vraag: ‘Moet ik kiezen voor mijn grote liefde of voor mijn kinderwens?’

Vroeger wist ik het zeker: ik wil nooit kinderen. De relatie met mijn vriend die ook geen kinderwens heeft was dan ook een match made in heaven. Bij mij is er echter iets gaan borrelen, maar datzelfde geldt niet voor hem. Moet ik nu kiezen tussen mijn grote liefde en mijn kinderwens?

Antwoord

‘Ja, dit is een heel lastige situatie. Realiseer je allereerst dat een kinderwens niet rationeel is, maar biologisch. Waar jij vroeger zeker dacht te weten dat je geen kinderen wilde, kan dit gevoel dus zomaar de kop op steken. Neem jezelf dit niet kwalijk, maar probeer uit te zoeken hoe stabiel je kinderwens is. Als je van de ene op de andere dag van gedachte bent veranderd, moet je jezelf afvragen of dit geen andere oorzaken heeft. Misschien heeft iemand in je directe omgeving net een baby gekregen en heb je daarom deze gevoelens?

Bespreek ze ondertussen wel met je vriend, maar verbindt er niet meteen consequenties aan als jullie niet op één lijn liggen. Als jouw gevoel blijft en jullie er samen echt niet uitkomen, is het misschien goed om met een relatietherapeut te praten die is gespecialiseerd in dit thema. Zo’n neutrale blik kan heel verfrissend werken.

Verandert er niks? Dan wordt het wel een lastig verhaal. Een kinderwens is niet onderhandelbaar. De opoffering om geen kinderen te krijgen is veel te groot, maar je kunt ook geen gezin beginnen met iemand die dit eigenlijk niet wil. Ik kan niet zeggen dat je je relatie dan maar moet beëindigen, want het is aan jou om te besluiten hoe je hiermee omgaat. Realiseer je wel dat als je je kinderwens opgeeft, dit altijd tussen jou en je partner in kan blijven staan. Denk dus goed na voordat je een keuze maakt.’

Vraag: ‘Hoe kunnen we onze relatie een nieuw leven inblazen?’

Mijn ex en ik zijn na een relatie van tien jaar uit elkaar gegaan, maar nu, twee jaar later, merken we dat de vonk opnieuw overslaat. Hoe kunnen we onze relatie op een gezonde manier nieuw leven inblazen?

Antwoord

‘Relaties veranderen voortdurend, want wij mensen veranderen en groeien ook constant. Jij en je ex zijn niet meer dezelfde personen als vroeger, dus realiseer je allereerst dat je niet dezelfde relatie instapt als toen. Probeer het daarom te zien als een andere relatie.

Jullie zijn de vorige keer natuurlijk niet voor niets uit elkaar gegaan, dus stap niet zomaar weer in je oude leventje. Maak samen een frisse start en ontdek elkaar opnieuw. Belangrijk is dat jullie bespreken wat er de vorige keer mis is gegaan. Dit kan heel pijnlijk zijn, maar het is wel noodzakelijk om dezelfde fouten te voorkomen. Bespreek daarom de problemen en irritaties uit het verleden en probeer dit te zien als een mooi moment om afscheid te nemen van de dingen die toen niet goed gingen.

Vind daarnaast samen nieuwe routines en gebruiken. Het is verleidelijk om snel weer in oude gewoontes te vallen, dus spreek elkaar hierop aan als je dit ziet gebeuren. Besef tot slot dat je niet helemaal afscheid hoeft te nemen van het verleden. Het is juist heel mooi dat jullie samen zo’n lange geschiedenis hebben en dat jullie elkaar door en door kennen. Koester die gedeelde geschiedenis vooral, maar erken ook dat jullie nu in een nieuwe fase zitten. Zie jullie nieuwe relatie dus vooral als een upgrade van de oude versie.’

Wie is Tila Pronk?

Tila Pronk (37) studeerde psychologie en specialiseerde zich in liefde en relaties. Tegenwoordig is ze werkzaam als universitair docent sociale psychologie aan Tilburg University. Ze schreef het boek Hartstocht, de psychologie van de liefde en is regelmatig te zien op tv, bijvoorbeeld als expert in het programma Married at first sight.

