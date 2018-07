Tim den Besten: ‘Echt, ik word altijd gedumpt’

Hij is razenddruk met het maken van succesvolle tv-programma’s, en daar wordt Tim den Besten heel blij van. Als het in de liefde nou ook nog wat soepeler zou lopen…

Tekst Milou Deelen | Foto’s Liz van Campenhout

Ik wilde voor dit interview even je Wikipedia-pagina bekijken. Die heb je niet!

‘Die moet iemand voor je maken. Blijkbaar heeft niemand het ooit de moeite waard gevonden om dat voor mij te doen, haha.’

Toch zit je om werk niet verlegen. Je bent binnenkort onder meer te zien in Tim op de thee, Ranking the stars, De slimste mens en De Lowlands show. Hoe gedij je in die drukte?

‘Deze zomer lopen er veel dingen door elkaar en dat is soms lastig omdat ik nogal chaotisch ben. Maar ik denk ook dat het de aard van het beestje is. Een gestructureerd leven heb ik nooit gehad, wel ben ik iets minder chaotisch geworden. Op tijd naar bed gaan, minder alcohol drinken en minder feesten heeft me daarbij geholpen. Ik ben de katers ook een beetje zat. Hoewel, nu ik erover praat, heb ik wel weer zin in een biertje.’

Hoe was het als chaotische tiener?

‘Ik ben nooit goed geweest op school. In de vakken die ik leuk vond, ging ik helemaal op, maar de rest kon me echt geen hol schelen. Dat is een beetje mijn zwakke punt. Mijn VMBO-diploma is het enige diploma dat ik ooit heb gehaald.’

Tijdens je middelbareschooltijd gingen je ouders uit elkaar. Hoe was dat voor jou?

‘Mijn ouders zijn zelfs twee keer gescheiden. De eerste keer toen ik drie was. Daarna zijn ze altijd bevriend gebleven. Ze bleven speciaal voor mijn zusje en mij in Rotterdam een paar straten van elkaar wonen en we gingen ook nog steeds als gezin op vakantie. Toen ik tien was, ging mijn vader tijdens een vakantie in Engeland in een restaurant ineens achter mijn moeder staan. ‘Wat zouden jullie ervan vinden als papa en mama weer bij elkaar zouden komen?’ vroeg hij. Daarna gaf hij mijn moeder een kus. Mijn zusje en ik barstten beiden keihard in tranen uit, dit was het raarste dat we ooit hadden gezien. Voor ons was het net zo traumatisch als dat getrouwde ouders vertellen dat ze gaan scheiden. Maar misschien kwam het wel vooral omdat ze ook aankondigden dat we naar Hellevoetsluis zouden verhuizen en we naar een andere school moesten.’

Hoe was het om van een grote stad als Rotterdam naar Hellevoetsluis te verhuizen?

‘Dat mijn ouders twee keer zijn gescheiden, neem ik ze niet eens kwalijk. Wel dat we naar Hellevoetsluis gingen, dat vond ik het allerergste. Als zij niet weer bij elkaar waren gekomen, hadden we gewoon onze jeugd in Rotterdam gehad. In interviews geef ik altijd af op Hellevoetsluis en dan krijg ik daarna allemaal berichtjes van mensen van daar. Maar ik schaam me ook écht dat er in mijn interviews staat dat ik daar heb gewoond. Ik heb er nooit kunnen aarden. Ik weet nog dat ik een schoudertas had, dat was het gesprek van de dag. De mensen waren óf heel normaal óf bekakt en dat was ik allebei niet. Wat ik ook heel vervelend vond, was dat mensen op school regelmatig tegen me zeiden: ‘Je bent toch homo, Tim’.