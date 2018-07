Tripje naar Mallorca op de planning? Deze plekken mag je niet missen

Mallorca heeft zon, zee, talloze baaitjes en pittoreske dorpjes. En Palma, de kosmopolitische hoofdstad. Reisjournalist Yvette Bax woont er sinds kort. Dit zijn haar favoriete hang-outs.

Waarom woon je op Mallorca?

‘Ik heb de afgelopen jaren het grootste deel van mijn tijd in Kaapstad doorgebracht. Maar om je daar fulltime te vestigen is gecompliceerd, vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een plek in Europa die voor mij in de buurt komt van mijn leven in Zuid-Afrika. Met natuur om me heen, palmbomen, een beter klimaat en een laidback lifestyle. Mallorca heeft dat allemaal.’

Wat maakt het hier zo leuk?

‘Mallorca heeft de relaxte island vibe, zonder dat het écht als een eiland aanvoelt. Het is heel groot, waardoor je je niet hoeft te vervelen. Dus krijg je the best of both worlds: het leven is hier laidback, zonder stress. Er zijn talloze mooie pittoreske dorpjes, je kunt gaan hiken in de bergen en ik heb in al die maanden dat ik nu hier ben nog steeds niet alle stranden en baaitjes gezien. Palma, waar ik woon, is een erg leuke en mooie stad. Met een gigantische haven en boulevard, stadstrandjes, leuke wijkjes, goede restaurants, een bombastische eye catching kathedraal, een historisch centrum met een wirwar van straatjes, gekleurde huisjes en lieftallige balkonnetjes met openslaande luiken. Op en top romantisch en mediterraans.’

Wat is typisch Mallorca?

‘Niemand heeft hier haast, iedereen is relaxed. En iedereen neemt uitgebreid de tijd om te eten – en dat doen ze hier overigens láát. De gemiddelde dinertijd is rond tien uur, de meeste restaurants gaan überhaupt niet voor acht uur open. Wat ook betekent dat de gezelligheid tot laat doorgaat. Waarna de verloren slaap weer wordt ingehaald met een siësta.’

Yvettes beste tips:

Cruisen met de fiets ‘Huur een fiets en cruise vanaf de haven van Palma langs de kathedraal naar de oude vissershaven van Portixol. Via een fietspad kom je langs de stadsstrandjes. In Portixol stikt het van superleuke koffie- en lunchtentjes langs de route, zoals Blau Bar Portixol, cafe Xorri en Piadina E Vino.’

Eten in Palma ‘De leukste wijk van Palma qua restaurants en cafeetjes is Santa Catalina. In de straten Carrer de La Fábrica, Carrer d’Annibal, Carrer de Sant Magí en Avinguda de l’Argentina stikt het van de leuke tentjes. Mijn favorieten: voor koffie en (healthy/vegan) ontbijt en lunch: Claro Mallorca, Santina en Ziva. Voor diner: het superleuke Mexicaanse restaurant El Aquanauta. Met lekkere vegan taco’s, healhty poké bowls, craft biertjes en funky cocktails.’

Bakken op strand Es Trenc ‘Het bekendste en populairste strand van Mallorca. En niet voor niks: hier is het water zó lichtblauw dat je je in de Caribbean waant. En het is er ongerept: niks geen boulevard, hotels of overkill aan souvenirwinkels, enkel en alleen een kilometerslang paradijselijk zandstrand.’

