Tv-maker Nicolaas Veul: ‘Volgers, likes en comments zijn gewoon te koop’

Want: de programmamaker maakte de docu #followme over de schaduweconomie achter Instagram.

Wat kunnen we verwachten van #followme?

‘Het is een reis door de wereld die achter Instagram schuilgaat. Zichtbaarheid en populariteit op Instagram zijn voor veel mensen belangrijk, maar inmiddels heel maakbaar. Volgers, likes en comments zijn gewoon te koop. Voor twintig euro per maand krijg je op al je posts tweehonderd Russische likes.’

Waarom wilde je de instawereld induiken?

‘Ik was zelf fanatiek Instagrammer, maar zag het platform met de dag commerciëler worden. Mensen in mijn omgeving kregen er elke dag likes en volgers bij. Terwijl ik dacht: hè, jij? Hoe kan dat? Mij lukte dat namelijk amper. Daarnaast zag ik overal BN’ers en influencers die reclame maakten voor allerlei spullen. Het was niet meer alleen een gezellige app voor foto’s. Als ik door Instagram scrolde, wist ik niet meer wat echt was en wat niet.’

Hoe reageerden mensen die je benaderde?

‘Het leeuwendeel wilde niet meewerken. Het is toch een beetje een louche business. Er zijn officieel geen regels, maar je zou kunnen zeggen dat het fraude is. Als je als onbekend iemand volgers en likes wilt kopen voor de lol of voor status, is dat één ding. Maar er gaat heel veel geld in om. Mensen die rijk worden van Insta kunnen door deze docu weleens in een ander daglicht worden gesteld.’

Wat betekent Instagram voor jou?

‘Ik vond het belangrijk dat ik een account had en zichtbaar was. Want hoe meer volgers je hebt, hoe meer kansen je krijgt in de wereld. Tenminste, dat dacht ik. Inmiddels is de lol er voor mij wel af. Dat het systeem zo lek is en alles nep en maakbaar is, vind ik écht erg. Ik weet nu hoe mensen ‘opeens’ aan drieduizend likes op hun foto komen. Ik heb mijn account niet verwijderd, maar hecht inmiddels veel minder waarde aan Insta.’

Wat vind je zelf het schokkendste dat je te weten bent gekomen?

‘Ik wist dat het een beetje nep was, al had ik geen idee dat de industrie achter Insta zó groot was. Gewone mensen kopen volgers en ook de grootste Hollywoodsterren doen mee. Het lijkt misschien onschuldig, maar wat als politici zich hieraan wagen? Alles wat je in je tijdlijn te zien krijgt, is te manipuleren. Dat is eigenlijk gewoon heel eng.’

#followme gaat op 21 november in première op IGTV (het nieuwe videokanaal van Instagram) en wordt op 22 november om 20.55 uur uitgezonden op NPO3.

Even bellen met is afkomstig uit VIVA 47-2018. Deze editie ligt t/m 27 november in de winkel of kun je hieronder online bestellen.