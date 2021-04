Dít is dus de reden dat wij twee dagen lang Pasen vieren

We vinden het zeker niet vervelend, een lekker lang Paasweekend. Maar waarom vieren we Pasen net als met Kerst eigenlijk twee dagen?

De meeste mensen zullen inmiddels wel weten dat we met Pasen vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. Maar voor degene die de bijbel hebben gelezen weten we dat geen twee dagen heeft geduurd. Waarom dan toch die Tweede Paasdag?

Wettelijke feestdagen

Die Tweede Paasdag is al heel lang een traditie. Hij staat zelfs geschreven in de wet:

‘Algemeen erkende feestdagen in de zin van deze wet zijn: de Nieuwjaarsdag, de christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de koning wordt gevierd en 5 mei.’

Extra vrije tijd

Goed om te weten dat het dus een wettelijke feestdag is, maar waarom is die Tweede Paasdag er nou eigenlijk dan? Gewoon zodat mensen wat extra vrije tijd zouden krijgen, zo blijkt. In de Middeleeuwen wilde de kerk al heel graag deze tweede feestdag. Eerste Paasdag valt natuurlijk op een zondag. Dus iedereen ging naar de kerk, zoals op zondag gebruikelijk is.

Tijd om andere dingen te kunnen doen op deze vrije dag was er dus eigenlijk niet. Daarom werd de Tweede Paasdag in het leven geroepen, zodat men wat extra tijd om leuke dingen te doen kreeg. En dat is dan ook gelijk de verklaring waarom meubelzaken en pretparken vaak ook open zijn op Tweede Paasdag.

Vroeger werden Christelijke feestdagen alleen gevierd op zondag. Vanaf 1618 werd bepaald dat de officiële godsdienstige feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren en Hemelvaart) ook op maandagen mogen worden gevierd. Het was toen nog geen officiële vrije dag, dat werd bepaald door de streek waarin je woonde. Een flinke poos later, in 1815, werd Tweede Paasdag een officiële vrije dag. En daar plukken wij nu de vruchten van. Vrolijk Pasen!

