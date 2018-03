Sterren spotten in Uruguay: ‘Ik ben Leonardo DiCaprio helaas nog niet tegen gekomen’

Voor de liefde verhuisde freelance journalist Eva Dusch (27) naar Uruguay. Inmiddels kent ze de mooiste plekken. Of ze die nou zelf heeft ontdekt of getipt is door haar vriend, die er geboren en getogen is.

Wat maakt Uruguay zo bijzonder?

‘De levendigheid en de mensen. Zuid-Amerikanen zijn open, sociaal, gepassioneerd en warm. Als de taalbarrière dat niet verhindert, knopen ze graag een praatje aan, je mag altijd aanschuiven bij de asado, oftewel barbecue, en ze delen zelfs hun geliefde Yerba Mate met je.’

Yerba Mate?

‘Dat is thee. Het drinken ervan is een bekend ritueel en nergens doen ze dat zo veel als hier. Overal zie je Uruguayanen met een thermoskan onder hun arm en een speciale Mate-kop in hun hand. Mate zorgt voor een flinke opkikker. De kop wordt voor driekwart met Yerba, de kruiden, gevuld en daarna bijgevuld met heet water. Met de bombilla, een roestvrijstalen filterrietje, slurp je de Mate naar binnen. Heel sociaal, want je deelt het met de mensen met wie je op dat moment bent. Het wordt loeiheet gedronken en kan nogal bitter smaken.’

Waar woon je?

‘In Punta del Este, een van de populairste en bekendste plekken in Uruguay. Het wordt ook wel het St. Tropez van Zuid-Amerika genoemd vanwege de allure, stranden en palmbomen. Veel rijke mensen en celebs hebben hier een zomerhuis. Ik ben Leonardo DiCaprio helaas nog niet tegen het lijf gelopen.’

Wat is de place to be in Uruguay?

‘In de zomer is dat zonder twijfel Punta del Este. Je bent omringd door stranden en er zijn food & wine markets en muziekfestivals. Het komt laat op gang, er wordt pas rond middernacht gegeten. Feestjes beginnen meestal rond drie uur ’s nachts en gaan door tot zonsopgang of later.’

Tipsy & Tasty

Narbona Wine Lodge – Carmelo ‘Zeg je Uruguay, dan zeg je vino tinto, oftewel rode wijn. De Carmelo-regio telt veel door families gerunde boutique wineries waar je binnen kunt stappen om te proeven.’

Cantina del Vigía – Maldonado ‘Dit is soul food! Chefs uit Argentinië en Uruguay staan hier samen achter het vuur om je de beste lokale specialiteiten voor te schotelen.’

Mercado del Puerto – Montevideo ‘Uruguayanen zijn dól op hun asado. Op deze drukke food market barbecuen ze geheel in traditionele stijl. Tip: bestel niet te veel, de porties zijn gigantisch.’

Milamores – Punta del Este ‘Eten als een local? Bestel dan vooral véél milanesas. Hier krijg je die schnitzels op hun best, met verse ovenfriet. Groot pluspunt: ze serveren ook vegetarische varianten.’

Strand & surf

Bikini Beach – La Barra ‘Niet vies van een beetje glitz & glam? Rol je handdoek uit op dit favoriete strand van celebs en topmodellen. Er zijn hier ook geregeld surfcontests, dat zorgt voor actie en er lopen erg fijne surf dudes rond.’

Playa del Barco – La Pedrera ‘Een siësta op het strand? Hou dan wel je ogen open, want met wat geluk spot je dolfijnen. Of nog beter: walvissen op weg naar Brazilië.’

Playa La Moza – Santa Teresa ‘In vergelijking met de andere stranden vind je hier waarschijnlijk meer palmbomen dan mensen en vlakbij ligt een van de mooiste en groenste parken van Uruguay. Een plaatje.’

Posta Del Cangrejo – La Barra Hier kom ik graag om op het strand te zitten óf om rond te banjeren door de woonwijk. De waanzinnig mooie huizen in allerlei kleuren en formaten zijn inspirerend.’

Meer tips? Check VIVA 11-2018! De editie ligt van 14 t/m 20 maart in de winkel of kan je hieronder online bestellen.