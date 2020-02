De leukste tips in Val Thorens volgens een local

Bij een trip naar feestbestemming Val Thorens denk je misschien niet meteen aan een ontspannen vakantie. Toch kun je in dit wintersportoord ook prima relaxen.

Wat is er zo leuk aan Val Thorens?

Met ruim veertig après-skigelegenheden staat Val Thorens vooral bekend om de gezelligheid en grote feesten. Feestbeesten kunnen los op het zonovergoten terras van La Folie Douce en in de legendarische 360 Bar. Toch heeft dit hoogste skiresort van Europa (op 2300 meter hoogte in de Franse Alpen) veel meer te bieden dan outdoor-party’s en après-ski. Van vijfsterrenspa’s tot vegan restaurants en van een huskytocht tot yoga op de piste: júist als je wilt ontspannen, is Val Thorens de perfecte plek om te vertoeven.

Het beste skiresort van de wereld

Wat ooit begon met twee hotels en drie skiliften, is inmiddels uitgegroeid tot een skioord met 25.000 bedden voor vakantiegangers, zestig restaurants en 44 bars. Het gebied telt meer dan zeshonderd kilometer aan pistes van alle niveaus, waarvan de langste afdaling twaalf kilometer (!) lang is. Ook voor de echte thrillseekers is de keuze reuze: van funslopes en snowparks tot plekken waar je kunt airbag jumpen. Val Thorens is dus een grote jongen in wintersportland en tóch heb je er niet het idee dat je midden in de toeristenstroom zit. Het skidorp is vorig jaar voor de vijfde keer uitgeroepen tot ’s werelds beste skiresort en dat is niet voor niets. Het hele dorp is ingericht op het gemak van haar gasten: voor jong en oud, gevorderden en beginners. Je kunt hier zo vanuit het hotel wegskiën. Het skigebied van Val Thorens is tot en met de eerste week van mei geopend.

Waar hangen hippe locals uit?

Locals staan het liefst op de latten. In Val Thorens ligt vrijwel altijd goede sneeuw, tot in mei zelfs, en omdat het skigebied zo reusachtig groot is, verveelt het nooit. Met een skipas kun je alle kanten op: van Val Thorens tot Les Menuires en van Méribel tot het chique Courchevel. Voor een lunch strijken locals het liefst neer bij Chez Pépé Nicolas, een traditioneel Frans restaurant midden in de bergen en daarom ook wel de hidden gem van Val Thorens genoemd. ’s Avonds wordt er gegeten en geborreld bij La Maison.

Leukste tips

Rusten bij Koh-I Nor: Kom heerlijk tot rust in het wellnesscentrum van Koh-I Nor. Dit vijf-sterrenhotel heeft twee zwembaden, twee sauna’s, een hammam, jacuzzi, zoutmuur, ijsfontein, twee ontspanningsruimtes en een zonnebankstudio. Geniet van (gratis) fruitsapjes of detox-theeën en boek voor de ultieme ervaring een hoofd- of lichaamsmassage.

hotel-kohinor.com

Eten bij Chez Pépé Nicolas: Een authentiek adresje tussen Val Thorens en Les Menuires en onmisbaar om de geschiedenis van het skidorp en de sfeer van Belleville te begrijpen. Geniet van een uitgebreide lunch op het balkon met uitzicht op de skipistes en proef hun specialiteit: raclette-kaasfondue, met een bourgogne blanc on the side.

chezpepenicolas.com

Sneeuwschoenwandeling: Wandel door de ongerepte natuur en vul je longen met zuurstof tijdens een sneeuwschoenwandeling. Onder begeleiding van gepassioneerde local (en pionierster op het gebied van wandeltochten) Brigitte Ruff ontdek je de weidse omgeving langs het meer Lac du Lou. Met een beetje geluk spot je ook wilde dieren. Overnachten kan in de berghut met 32 slaapplekken. Vanaf € 26.

Tekst Kimberly Palmaccio foto’s, istock

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.