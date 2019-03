Van mond tot mond: 5x zoenen om je lippen bij af te likken

Een potje zoenen is altijd fijn en met deze tips wordt het nóg lekkerder.

Take it slow

De tong is een krachtige spier. Wees er voorzichtig mee, anders eindigt het zoenen in de wasmachine-techniek. Om de spanning erin te houden, is afwisseling key. Bijt, lik, geef kleine kusjes en stop tussendoor even om elkaar in de ogen te kijken. Hou het speels en plaag elkaar een beetje. Voel je vrij om te experimenteren.

Kusorgasme

Wist je dat je lippen zo’n honderd keer gevoeliger zijn dan je vingertoppen? Zelfs je private parts zijn niet zo gevoelig! Volgens een artikel in The Huffington Post kan 20% van de vrouwen zelfs een orgasme krijgen door te zoenen. Je kunt een orgasme krijgen als er een hoogtepunt van stimulatie in de mond plaatsvindt, die begint in de mond en de keel. Uiteindelijk kan het eindigen in een whole body orgasme. Onderzoekers verklaren dit doordat de mond het primaire menselijke zintuig is, wat al begint met het zogen van kinderen.

Voorspel

Volgens wetenschappers is de mond onze grootste erogene zone. Die mag dus zeker niet worden overgeslagen bij het serieuze liefdesspel. Het liefdeshormoon oxytocine (dat wordt aangemaakt tijdens een kus) activeert onder meer de geur-, smaak en tastzin, wat ervoor zorgt dat je je extra verbonden voelt met je zoenpartner.

Meer dan lippen

Tijdens een zoensessie ligt de focus misschien op elkaars lippen, dat betekent niet dat je voor de rest stil hoeft te zitten. Kin, wangen en oren zijn supergevoelig voor prikkels. Het devies van seksexpert Dr. Sadie Allison luidt: hoe meer het een full body kiss is, hoe meer passie jullie allebei voelen. Dus: daal vooral ook af naar lagere zones!

Weet wie je date

In de categorie ‘handig’: volgens wetenschappelijk onderzoek zou zoenen ons heel wat informatie opleveren over de partner. Op basis van een zoen wisselen we DNA uit en beslissen we onder meer of deze partner geschikt voor ons is. Evolutionair psycholoog Gordon Gallup beweert dat dieren – door elkaar te likken – signalen kunnen oppikken die van belang kunnen zijn voor de voor-planting. Zo zoeken ze hun partner. Gallup stelt dat het zoenen bij mensen ook zo geëvolueerd is, waardoor je zoenend veel chemische informatie over je partner oppikt. Op deze manier worden we onbewust behoed voor voortplanting met een partner die genetisch niet bij ons past.

Tekst: Milou Deelen | Beeld: Stocksy