Van trendy tentjes naar stokoude cultuur: dit zijn de beste tips voor Georgië

Kiki van Vlijmen (31) verhuisde twee jaar geleden naar de hoofdstad van Georgië voor het werk van haar man. Ze ziet elke maand nieuwe trendy tentjes opduiken en geniet tegelijkertijd van de prachtige ligging en stokoude cultuur.

Waarom Tbilisi?

‘We hoppen een beetje rond door het werk van mijn man bij een grote internationale containerrederij. We blijven gemiddeld drie jaar in een land en dan gaan we weer verder. Na een tijd in Latijns-Amerika kwamen we hier wonen. Het is een fantastische stad die ontzettend snel ontwikkelingen doormaakt. Elke maand komen er nieuwe tentjes en voorzieningen bij. Het centrum is prachtig door zijn oude gebouwen met sfeervolle balkonnetjes van hout. Ik vind het fijn dat veel op loopafstand is. Je kunt de hele dag door de stad slenteren zonder je te vervelen. De cultuur en natuur hebben al onze verwachtingen overtroffen.’

Wat is typisch voor de Georgiërs?

‘Ze zijn heel trots op hun land en hun cultuur. Ze houden eindeloze supras, waarbij er aan lange tafels met familie en vrienden urenlang wordt gegeten en gedronken. De tamada (‘toast-master’) voorziet de gasten keer op keer van een toost op het goede leven, waarbij de Georgische wijnen rijkelijk vloeien.’

Waar hangen de hippe locals uit?

‘Fabrika is op dit moment de hotspot. Dit complex was tijdens de Sovjet-onderdrukking een naaifabriek. Nu is het een hotel en restaurant met een groot binnenplein waaraan diverse kleine ondernemers zitten. Je vindt er kunst, kleding en gezellige barretjes. In het weekend worden op het plein vaak evenementen georganiseerd en blijft iedereen lekker lang op de verschillende terrassen hangen om te eten en te drinken.’

Kiki’s beste tips:

Goed om te (w)eten Barbarestan: ‘Voor het beste lokale eten. Je zit hier aan lange tafels, omringd door families die uren blijven hangen. Probeer de khachapuri, brood gevuld met kaas en heel geschikt om te delen. Een ander typisch lokaal gerecht is khinkali: met vlees gevulde knoedel van pastadeeg. Probeer ook badrijani nigvzit: met walnoot en knoflook gevulde auberginebroodjes.’

D. Agmashenebeli Ave 132

Drinken & dansen bij g.Vino: ‘Dé hotspot om biologische Georgische wijnen te leren kennen. Omdat de namen van de lokale druiven je waarschijnlijk niets zeggen, is dit de plek om kennis op te doen voor de rest van je verblijf.’ gvinotbilisi.com

Lekker wakker worden bij Soulmate coffee café: ‘Ontbijt als een local met de beste koffie en een broodje to go. Hippe koffiesoorten als flat white en latte macchiato zijn populairder aan het worden, maar de Georgiër drinkt nog altijd het liefst een zwart bakkie. De thee is hier trouwens ook lekker.’

30a Vazha Pshavela Ave

Komt dat zien Sioni kathedraal: ‘Als je op zaterdag in de binnenstad bent, loop dan even langs deze kerk. De beroemde Georgiaanse koorzang tijdens de kerkdiensten is prachtig en al van verre te horen. Overweldigend mooi.’

3 Sioni St

Topshops Chaos concept store: ‘Hier vind je een mix van streetstyle van lokale designers en fancy merken. Georgische ontwerpers zijn steeds meer hot and happening en hier krijgen ze de ruimte hun collectie te verkopen. Er heerst een chille vibe, mede door de skate ramp midden in de winkel.’

14 Merab Kostava St

Tekst: Eva Dusch | Beeld: Getty Images