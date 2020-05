Viva la vida: de vernieuwde VIVA #22 ligt nu in de winkels

Waarom is wandelen zo populair en is knuffelen met je huisdier wel echt een manier om je huidhonger te stillen? In de nieuwste VIVA #22, die vanaf vandaag in de winkels ligt, duiken we in deze actuele thema’s.

VIVA #22

Dankzij de anderhalvemetermaatschappij hebben we te maken met een nieuw fenomeen: huidhonger. Nu we niet zomaar met iedereen fysiek contact kunnen hebben, richten we onze knuffeldrang massaal op dieren. Immers, van knuffelen met een huisdier gaat je stressniveau omlaag en je pijngrens omhoog. Niet zo gek dus dat de anders overvolle dierenasiels sinds corona nagenoeg leeg zijn. Máár, ook na corona moet een hond worden uitgelaten. En dan? VIVA’s Kimberley van Heiningen neemt de run op huisdieren onder de loep.

Nog zo’n coronahype: wandelen. Deze activiteit lijkt populairder dan ooit, maar waarom dan eigenlijk? VIVA’s Fleur Baxmeier duikt in de wereld van wandelen, walking en hiken, hoe je het ook noemt. Ze geeft tips voor startende wandelaars en legt uit dat de opmars van deze activiteit (die by the way perfect is voor alle leeftijdsgroepen) heus al gaande was vóór corona. ‘Sinds 2010 is het aantal wandelende Nederlanders gestegen van 6,6 miljoen naar 10,5 miljoen, met vooral twintigers en dertigers als nieuwe aanwas.’ Hey, that’s us!

Carrière talk

Verder vind je in de nieuwe VIVA een inspirerend interview met Vera Kops. Zij heeft zichzelf omhoog gewerkt en mag zich nu vicepresident van een groot communicatiebureau noemen. En Vera, moeder van twee jonge kinderen, spreekt heerlijk duidelijk taal: ‘Een goede carrière en een fijn gezinsleven: ik zorg ervoor dat het allebei kan.’

Naast Vera Kops spreken we ook met Joy Wielkens over haar rol in Dertigers, met illustrator Ellis van Does over haar geldzaken en met presentator Jasper Demollin over, tja, zowat alles.

Je leest het in de allernieuwste VIVA #22, die vanaf vandaag in de winkels ligt. Voor slechts 3,35 euro kun je ‘m hier los bestellen.