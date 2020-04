Verveling toegeslagen? 3x creatief vermaak

In de situatie waar we nu met z’n allen in zitten kun je nooit genoeg anti-verveel tips krijgen. Met deze aanraders kun je zelf aan de slag gaan en misschien zelfs een nieuwe hobby ontdekken. Hier is 3x creatief vermaak.

Geef Coco kleur

Zin om te kleuren? Mode-illustrator Anna Wijnands (werkt voor merken als Givenchy, Louis Vuitton en Ted Baker) ontwierp haar eigen papieren kleurpoppen en verkoopt deze via de shop op haar site. De paper dolls zijn gebaseerd op inspirerende vrouwen als Coco Chanel, Beyoncé, Frida Kahlo, Michelle Obama, Audrey Hepburn en Meghan Markle. Na aankoop kun je ze meteen printen en inkleuren.



annasillustrations.net

Steekje los

Dat breien een heerlijk mindful werkje is, bewijst wolplein met hun 30.000 abonnees. Via hun YouTube-kanaal geven ze online workshops en tutorials waarin je alles leert over breien en breipatronen maken. Ook heel geschikt voor beginners. En dat je een mooi kledingstuk als resultaat hebt, is al helemaal win-win.



wolplein.nl

Liever offline

Op Instagram post je de allermooiste vakantiekiekjes, de grappigste selfies en de knapste foto’s van je kat. Via fotofabriek kun je deze digitale kiekjes nu vereeuwigen in een fotoboek. Voeg leuke teksten en sjablonen toe en dit Instagram-fotoboek is bijna leuker dan Instagram zelf.



fotofabriek.nl

