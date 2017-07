Vette baan: Madelief (27) heeft haar eigen castingbureau voor kinderen en jongeren

Elke week vertelt een leuke vrouw over haar toffe job.

Vier jaar geleden startte ze haar castingbureau voor kinderen en jongeren: Jut & Jul Casting. Madelief Blanken (27), vorig jaar genomineerd voor de VIVA400, vertelt waarom ze zo’n vette baan heeft.

Beroep: Founder Jut & Jul Casting, castingbureau voor kinderen en jongeren

Status: Zelfstandig ondernemer

Motto: ‘Laat je niet leiden door angst, dat heeft nog nooit iemand iets gebracht’

No go

“Je te veel door anderen laten beïnvloeden. Luister naar je onderbuikgevoel. Ik snap dat anderen je willen behoeden voor fouten. Maar het is alleen maar goed om fouten te maken en ervan te leren.”

Slimme app

“Facebook, om oproepjes op te plaatsen. Dat loopt weleens uit de hand, zoals die ene keer dat een oproep voor een auditie voor een filmrol 100.000 keer was bekeken en mijn mailbox ontplofte.”

Key for success

“Ik realiseer me dat het leven doorgaat als ik mijn bedrijf niet zou hebben. Daardoor voel ik niet zo’n enorme druk. Ik zorg er ook altijd voor dat ik genoeg tijd heb voor vrienden en familie.”

Onderhandelen

“Op een gegeven moment weet je wat je waard bent. Ga er niet boven en er helemaal niet onder zitten. Want van dat laatste krijg je achteraf altijd spijt. Als ik weet dat ik te weinig voor de klus betaald krijg, raak ik vaak sneller gefrustreerd en kan ik dingen minder goed hebben. En je ergeren is zonde van je tijd.” Meer info: Jutenjulcasting.nl

