Vette baan: Sabrina (29) koppelt onbekende kunstenaars aan potentiële kopers

Van een carrière als consultant naar oprichter van een kunstplatform. Sabrina Bos (29) helpt nog onontdekte talenten aan klanten die op zoek zijn naar originele en betaalbare kunst.

Beroep: oprichter accessART

Status: eigen baas

Doel: onbekende kunstenaars koppelen aan potentiële kopers

Trots op

“Al haal ik er financieel nog niets uit, ik ben supertrots op wat we allemaal wél hebben bereikt. Er staan meer dan vierhonderd kunstenaars ingeschreven, we draaien quitte en accessART is nog helemaal in eigen handen.”

Tip

“Ga op zoek naar een goede mentor. Als ondernemer kun je niet alles alleen. Een mentor kan je adviseren. Of, als het nodig is, je een flinke schop onder je kont geven.”

No go

“Verlegen zijn. Vooral in het begin moet je het hebben van mensen uit je netwerk die jou iets gunnen. Als je niet van netwerken houdt, wordt het lastig…”

Inspiratie

“Het boek ‘The mom test’ van Rob Fitzpatrick heeft mij erg geholpen. Fitzpatrick legt helder uit hoe je de doelgroep interviewt, zonder hen de antwoorden die je wilt horen in de mond te leggen.”

Sleutel tot succes

“Hard werken en er helemaal voor gaan, maar ook goed je rust nemen en op jezelf letten. Er is niets belangrijker dan je fit voelen en energie uitstralen.”

