Victor Abeln: ‘Ik ben maar gewoon  een barman met een  camera op zijn toet’

Half Nederland kijkt alleen al naar First dates en First dates hotel voor die leuke barman: Victor Abeln (35). Viva nodigde de man met de felblauwe ogen uit voor een date.

Tekst: Jill Waas | Beeld: Angela de Vlaming

Normaal begeleid je stellen naar hun date, nu zit je zelf hier. Hoe zorg je dat iemand zich op zijn of haar gemak voelt?

‘Heel simpel: ik vraag of je iets wilt drinken. Dat is een vraag die iedereen kan beantwoorden, dus dan is het ijs al een beetje gebroken. Ik voel me relaxed achter mijn bar, doe wat ik altijd doe en dan vergeet ik de camera’s. Hopelijk breng ik daarmee ook wat rust over op de kandidaten. Ze komen vaak zenuwachtig binnen, maar door een praatje te maken, zie ik ze langzaam een beetje ontdooien.’

Veel mensen denken dat jij een acteur bent die achter de bar is gezet, maar dat is niet zo, toch?

‘Nee, ik ben echt barman. Ik was aan het werk bij Sociëteit Sexyland in Amsterdam toen me werd gevraagd of ik een casting wilde doen. Ik dacht in eerste instantie: tv is niks voor mij – ik hou er namelijk helemaal niet van om in de spotlights te staan. Maar een vriendin van me zei: ‘Probeer het gewoon.’ Dus dacht ik: fuck it, laat ik eens uit mijn comfort zone stappen, en toen heb ik die casting gedaan. Voor ik het wist, stond ik achter de bar bij First dates.’

En had je 419 vriendschapsverzoeken op Facebook…

‘Ja, dat was bizar: het eerste seizoen sloeg meteen heel erg aan op social media en iedereen vroeg zich af: wie is die barman? Ik kreeg vanaf het eerste moment heel veel vriendschapsverzoeken – nog steeds heb ik er een hoop uitstaan, 948 inmiddels. Ik vind het eerlijk gezegd best opdringerig. Ik zou zelf nooit een onbekende een vriendschapsverzoek sturen, en al helemaal niet zonder een berichtje erbij. Ik doe er dan ook niets mee, heb er een dagtaak aan als ik overal op moet reageren. Ik moet wel lachen om die plotselinge aandacht. Ik ben maar gewoon een barman met een camera op zijn toet.’

Heb je ook gekke dingen meegemaakt?

‘Ik heb weleens naaktfoto’s toegestuurd gekregen. En ik was een keer met mijn vriendin in de sauna toen ik de dag erna een berichtje kreeg van een dame dat haar vriendin mij daar had gezien. Ik vond dat vooral heel vervelend voor mijn vriendin, want dan loop je daar dus met zijn tweeën in je blote kont, en zit iemand je vanuit de hottub te bekijken: zo, dat is dus die barman en wie loopt ernaast? Mijn vriendin vond dat niet echt leuk.”