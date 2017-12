Victoria Koblenko: ‘Als ik in Rusland had gewoond, was er waarschijnlijk voor mijn neus een piemel op tafel gelegd’

Spiegeltje spiegeltje aan de wand, is Victoria Koblenko (36) de sterkste vrouw van het land? Eén ding is zeker: ze komt heel krachtig over. ‘Ik straal brutaliteit uit, dat schrikt mannen af.’

Je bent binnenkort te zien in de film Huisvrouwen bestaan niet. Hoe is het met jouw eigen huisvrouwgehalte?

‘Tja, ik was dit jaar ruim vijftig dagen in het buitenland… Het afgelopen half jaar heb ik twee series gedraaid, CMC in Nederland en een serie in Moskou. Die laatste was een dierbaar project, want ik heb nooit eerder een Carrie Bradshaw-achtige rol gehad van een humoristische dame die een man zoekt. Normaal speel ik strenge, rare vrouwen. Mijn vier vrouwelijke collega’s waren ‘jaloers’ op mij dat ik zo veel scènes had met mijn twee mannelijke tegenspelers.’

Zijn die zo knap dan?

‘Ja! De collega’s die mijn vriendinnen spelen, vroegen zich af waarom ik een trailer met ze deelde. Voor mij een rare vraag, want ik dacht: we spelen toch samen? Maar zij verwonderden zich erover omdat je je natuurlijk omkleedt in de trailer en soms even gaat liggen. Maar ik kan toch gewoon met mijn kleren aan op een stretcher liggen?’

Was het jouw eigen keuze om met twee mannen een trailer te delen?

‘Ik mocht kiezen of en met wie ik een ruimte wilde delen. Achteraf misschien niet zo’n slimme keuze. Ik had me voorgenomen om met niemand over politiek of morele zaken te praten. Totdat ik toch in een verhitte discussie verwikkeld raakte met mijn belangrijkste tegenspeler, mijn Mister Big, zeg maar. We hadden het over informatievoorziening en ik zei dat ik me ten zeerste afvroeg of de informatie die je in Rusland tot je neemt, in vergelijking met bijvoorbeeld het nieuws in Nederland, wel voldoende betrouwbaar is. Misschien irritant van mij dat ik hem daarop wees, maar ik vind het sneu als mensen in andere landen het niet doorhebben wanneer ze gestuurd worden in hun manier van denken. Hij noemde mij gehersenspoeld en kwam er ook nog mee dat de kerkelijke moraal de allerhoogste is en dat het leven tijdens de Sovjet-Unie ideaal was. Met Russen is het net zoals met Italianen: ze zijn erg temperamentvol en druk in hun lichaamstaal, dus het scheelde niet veel of de ruzie was fysiek geworden. Vanaf die discussie had hij voor mij als seksueel object afgedaan. Hierdoor kostte het mij heel veel moeite om met hem liefdesscènes te spelen. Nu snap ik waarom sommige acteurs niet te veel willen socializen met hun tegenspelers.’

Sta je als Oekraïense die naar Nederland is verhuisd tussen de Nederlandse en Slavische cultuur in?

‘Ik val buiten de Russische cultuur. Dat merkte ik laatst in de #MeToo-discussie. Ik las een artikel in de Volkskrant over hoe deze discussie in diverse landen leeft. Over Rusland stond er dat de bekende actrice Lyubov Tolkalina in een interview had gezegd: ‘Wat maakt het uit hoe je aan een rol komt?’ Met haar speel ik dus in die serie.’

Hoe is dat voor jou om te horen van een directe collega?

‘Bizar! Omdat ze lang getrouwd is geweest met een van de bekendste regisseurs van Rusland, heeft zij nooit haar vrouwelijke charmes hoeven te gebruiken om aan rollen te komen. Ze heeft nog meer domme dingen gezegd in de trant van: ‘Het is altijd de schuld van de vrouw als zoiets gebeurt.’ Daaruit blijkt hoe seksistisch de cultuur in Rusland is. Tijdens een persdag voor de serie vroeg ik of haar nooit iets seksueel intimiderends was overkomen. Ze vertelde dat toen ze net op de Toneelschool kwam, de docent zijn piemel op tafel legde en ze blootsvoets naar buiten is gerend. Toen ik haar vroeg hoe ze na dit voorval dan zulke vrouwonvriendelijke uitspraken kon doen, legde ze me uit dat ze iets anders bedoelde te zeggen. Namelijk dat je het als vrouw vaak in een vrij vroeg stadium intuïtief aanvoelt wanneer de energie doorslaat naar de seksuele kant. En dat het voor jou dan de taak is om de controle te houden. Dat ben ik dan wel met haar eens. Soms blijft het jaren een soort spel met een krachtveld van seksuele energie. Overigens zei mijn andere collega: ‘Victoria, het is een luxeprobleem dat jullie die #MeToo-discussie voeren. Alles in Rusland gaat via de doos.’ Daar moest ik zo om lachen.’

Heb jij als actrice weleens last gehad van ongewenste intimiteiten?

‘Nee, ik heb geluk gehad. Alleen op energieniveau zijn er weleens pogingen gedaan, maar die heb ik altijd op tijd kunnen stoppen. Het was ook een voordeel dat een homoman de baas was van het bekendste castingbureau. Maar ik ben ook dankbaar dat mijn ouders naar Nederland zijn verhuisd. Want als ik nog in Rusland had gewoond, was er waarschijnlijk ook voor mijn neus een piemel op tafel gelegd. Ik weet niet of ik op jongere leeftijd sterk genoeg was geweest om me te verweren. Hoewel een van de andere actrices later tegen me zei: ‘het staat op je voorhoofd dat jij ’m eraf gebeten zou hebben.’ Haha.’

