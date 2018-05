In de vijfde versnelling: zó maak je seks in de auto toch plezierig

Seks in de auto onhandig en ongemakkelijk? Met een kleine stoomcursus wordt het super easy. Starten maar, die karmasutra.

Blij dat ik rij

Hoewel de achterbank de makkelijkste optie is, zou het zonde zijn als je de ruimte voorin de auto niet benut. Ga in de bijrijdersstoel bovenop zitten en hang de cowgirl uit met je gezicht naar de voorruit. Voor wat meer comfort: zet je handen op het dashboard. Of doe de rugleuning zo ver mogelijk naar achteren en ga liggen. Hij kan nu bovenop. Spreid je benen en zet je voeten op het dashboard zodat hij z’n knieën op de vloer kan zetten. Voordeel van de bestuurdersstoel: het stuur. Handig voor extra grip als je bovenop zit.

In de hot seat

Je kleine autootje is de perfecte plek om nieuwe standjes uit te proberen. Wat dacht je van het lage dak? Zet je voeten ertegenaan voor diepere stimulatie. Ook fijn is de side saddle. In deze positie zit je zijwaarts boven op hem met je benen uitgestrekt over de achterbank. In de slaapkamer kan dit tegenvallen, maar in de auto is het de meest efficiënte manier om de ruimte te benutten. Ook fijn op de achterbank: face to face spooning. In die omgekeerde spoon-positie liggen jullie met je hoofd naar elkaar toe. Romantischer kan het in zo’n krappe ruimte niet worden.

Duik de koffer(bak) in

Tijdens een hete sessie kan het behoorlijk steamy worden in de auto. Snak je naar wat frisse lucht? Gooi de achterklep open en leef je uit. Ga op de rand van de kofferbak zitten en leg je benen op zijn schouders. Op deze manier kan hij zowel in je komen als je oraal genot bezorgen. Maar: doe dit alleen als jullie vrijwel zeker weten dat er niemand langskomt. Jullie staan nu natuurlijk wel full view in de buitenlucht.

For your eyes only

Terwijl jullie helemaal in elkaar opgaan, zit je niet te wachten op nieuwsgierig glurende voorbijgangers. Draai daarom de buitenspiegels de andere kant op om te voorkomen dat anderen kunnen meegenieten via de weerspiegeling. De dashboardspiegel daarentegen kun je wél op jezelf richten. Zo hebben jullie eersteklas uitzicht op alle actie.

