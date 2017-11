Of je nu een trouwe abonnee bent, VIVA af en toe in de boekhandel of supermarkt meepakt of ons tijdschrift soms van een vriendin krijgt: wij willen graag weten wat jij van het magazine vindt, zodat we daar op in kunnen spelen.

Laat in onderstaande enquête weten welke artikelen of rubrieken je het allerleukst vindt, of juist altijd overslaat. Het kost maar een paar minuutjes van je tijd. Klik hieronder:

Beeld Shutterstock