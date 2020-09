Natúúrlijk trap jij, verstandige vrouw, er niet in. Maar in alle haast van de dag klik je op de link, betaal je en ga je door met je leven. Om er vervolgens achter te komen dat je bankrekening is leeggeplukt. Hoe wapen je je tegen cybercriminaliteit? In VIVA 38, die vanaf vandaag in de winkels ligt, duiken we in de wereld van dit relatief nieuwe fenomeen.

Zo voorkom je cybercrime

Wist je bijvoorbeeld dat oplichting via WhatsApp enorm is toegenomen, en slachtoffers gemiddeld zo’n 3000 euro kwijt zijn? En dat cybercriminelen gewoon een stelletje slimmerds zijn, waardoor het niet eens zo heel gek is wanneer je in deze online oplichting trapt? In VIVA 38 leggen we uit hoe cybercriminelen te werk gaan, delen we verhalen van slachtoffers en geven we tips om veilig op het internet te verblijven.

Spraakmaker van de week

Ook introduceren we een gloednieuwe rubriek: de spraakmaker van de week. Deze week is dat Anne Kuik (33). De CDA-politica wil betaalde seks strafbaar maken. “We hebben een grote, gewelddadige markt gecreëerd voor het kopen van seks. Er is geen sector met zo veel misstanden. En vrouwen zijn het slachtoffer.” Met dit wetsvoorstel wil Anne Kuik ervoor kiezen om vrouwen die gedwongen in deze sector zitten, te beschermen.

Dol op reality tv?

Nog een bijzondere wereld om in te duiken: de wereld van reality tv. Want waarom kijken we zo graag naar programma’s als Temptation Island en De Bachelorette? Ons brein wordt gewoon heel blij van de emotionele drama’s, de enorme clichés en het veilig aftasten van onze morele grenzen. Fijn toch?

Verder spreken we met Jeangu Macrooy over het Eurovisie Songfestival en geven vijf vrouwelijke makelaars een binnenkijker in de makelaardij. Dat en nog veel meer in VIVA 38, die je via deze link los kunt bestellen.