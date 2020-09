Deze week siert Monic Hendrickx (Penoza, Familie Kruys) de cover van VIVA 40. De actrice werd eerder van een ander tijdschrift geweerd, omdat ze niet volledig gephotoshopt op de voorkant wilde.

‘Omdat ik niet rimpelloos en strak gefotoshopt wilde worden, kwam er een jongere vrouw op de cover.’ Bijzonder, want waar mannen ‘interessanter’ worden naarmate ze ouder worden, lijken vrouwen niet meer mee te tellen na een bepaalde leeftijd. VIVA’s Suus Ruis duikt in het fenomeen ageshaming en vraagt onder anderen Monic Hendrickx (53) en Heleen van Royen (55) naar hun mening.

Ook Debby probeert in haar column, die je hier alvast kunt lezen, antwoord te geven op de vraag: Waarom hebben vrouwen ‘die houdbaarheidsdatum’ en mannen niet?

Het is maar een mening

We trekken ons vaak veel te veel aan van wat de rest van de wereld van ons vindt. Ben je daar ook zo klaar mee? En wil je weleens leren om de mening van anderen naast je neer te leggen, zónder schuldgevoel? Tip 1: bedenk van wie de mening afkomstig is. Er zijn gradaties van belangrijkheid in de mensen die iets van jou vinden. Bedenk wie iets zegt: je partner of baas is stukken belangrijker dan een willekeurige zuurpruim in een winkel. Meer tips en achtergrondinformatie vind je in VIVA 40.

Frank en Rogier

Over mensen die zich niets van anderen (lijken) aan te trekken gesproken; Frank en Rogier duiken deze week in bed met Tatum. De interieurstylisten schelen bijna dertig jaar, maar zijn toch al negentien jaar heel gelukkig samen. Voor deze ene keer lieten ze een vrouw toe in hun bed, zodat Tatum ze het hemd van hun lijf kon vragen.

Hoe help je Moria?

Door de verwoestende brand in kamp Moria verloren 13.000 vluchtelingen hun huisvesting. Er is dringend hulp nodig. Maar en hóe kunnen we – naast geld doneren – doen voor al die moeders, vaders en kinderen?

Daar komt nog bij dat het verlammend kan werken; al dat schrijnende nieuws en vooral de grootsheid van het probleem. Toch hoef je niet met afhangende schouders door met het dagelijks leven. Je kunt iets betekenen, klein of groot, als je wil. We geven zeven tips over hoe je je steentje kunt bijdragen aan deze crisis.

In vertrouwen

En dan is er nog het verhaal van Lotte (30). Zij staarde vol ongeloof naar de zwangerschapstest. Want: ze bleek zwanger van de beste vriend van haar vader. ‘Mijn vader was woest toen ik het opbiechtte. Hij wilde Richard iets aandoen.’

Dit en meer vind je in VIVA 40 die vanaf vandaag in de winkels ligt. Je kunt de editie ook los bestellen via deze link.