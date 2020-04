Marjolein den Ouden (33) kijkt hoe technologische oplossingen goed kunnen werken voor zorgprofessionals. Ze won er de VIVA400- award voor Techtalenten mee.

Marjolein den Ouden over haar VIVA400-award

‘Dat ik uit zo veel getalenteerde vrouwen ben gekozen, vind ik een heel mooi compliment. De award is voor mij ook een teken dat we als team op de goede weg zijn. De jury benadrukte hoe bijzonder ze mijn werkwijze en manier van onderzoek vindt. In de zorg en welzijnssector zijn er veel technologische ontwikkelingen, maar wij kijken echt naar de optimale match tussen mens en technologie. Alleen dan heeft iets een goede kans van slagen. De award helpt om onszelf landelijk op de kaart te zetten. Ik deel het daarom maar al te graag. Bijvoorbeeld via mijn LinkedIn en in presentaties aan nieuwe partijen. Het heeft mijn netwerk zeker verbreed.’

Hoe het begon…

‘Ik ben opgeleid als onderzoeker. Tijdens mijn promotieonderzoek wilde ik graag de vertaalslag maken naar de praktijk. Zorgen dat technologie écht wordt gebruikt door een cliënt, verpleegkundige of sociaal werker. Sinds twee jaar kan ik dat door mijn werk als lector Technology, Health & Care bij hogeschool Saxion en practor Zorg en Technologie bij ROC van Twente. Inmiddels geef ik leiding aan zo’n 25 docent-onderzoekers en werk daarnaast in projecten samen met het werkveld, studenten, docenten en mensen die onderzoek doen. Ons doel: een brug vormen tussen wetenschap en praktijk.’

Twee bijzondere projecten

‘Belangrijk voor onze werkwijze is dat we vanaf de start van projecten samenwerken met de doelgroep. Zo zien we dat kwetsbare ouderen pas laat professionele steun zoeken, terwijl hun omgeving – vrienden, familie – zich al zorgen maakt. Om hier een oplossing voor te vinden, gaan we samen met onze studenten, de ouderen, hun naasten en zorgprofessionals om de tafel. We stellen vragen als: waarom zouden ze deze technologie wel of niet gebruiken? Waar moeten wij bij het uitwerken rekening mee houden? We maken letterlijk een papieren prototype. Zo zorgen we ervoor dat de doelgroep van de start tot de uitwerking betrokken is bij het proces. Bij een ander project werkten we met een interdisciplinaire studentengroep aan een opdracht van een zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Hun wens: een gang waarin technologie is geïntegreerd om hun bewoners zelfstandig tot rust te laten komen of juist te activeren. Studenten zijn samen met mijn collega-onderzoeker in gesprek gegaan met bewoners, hun familie en begeleiders. Studenten van interior design zijn vervolgens met hun wensen aan de slag gegaan. Met als resultaat een conceptontwerp met bijvoorbeeld een mooie klimopstruik met het geluid van tjilpende vogels. Dit ontwerp wordt binnenkort aangevuld met andere technologieën.’

‘We betrekken de doelgroep vanaf de start bij het proces,’ aldus Marjolein den Ouden.

Mijn werkweek

‘Ik werk zo’n vijftig tot zestig uur per week. Als lector/practor draag ik bij aan innovatie van het werkveld, het onderwijs en kennisontwikkeling. Aan de ene kant vertaal ik vragen uit het werkveld naar wetenschappelijk onderzoek om er een passende oplossing voor te vinden. Hiervoor zit ik veel in meetings. Een van de teamleden leidt vervolgens het onderzoek en is ervoor verantwoordelijk dat het in de praktijk wordt uitgevoerd. Aan de andere kant werk ik samen met mijn collega’s van de opleidingen social work, verpleegkunde en de master health care & social work. Samen vertalen we de onderzoeksresultaten naar het onderwijs. Verder moet ik veel afstemmen met alle betrokken partijen en vooruitkijken wat er nodig is om zorg en welzijn te innoveren. Dat vind ik ook zo leuk aan mijn werk: de kennis en expertise van de mbo-, hbo-studenten, professionals en onderzoekers op de juiste manier samenbrengen om zo een brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk.’

Privé-werkbalans

‘Met zo’n drukke werkweek blijft het balanceren. Gelukkig heb ik een lieve man die me hierin ondersteunt. In mijn vrije tijd hou ik ervan om leuke dingen te doen met m’n familie en lekker te koken met vrienden. Als het even kan, gaan we op reis. Nieuwe dingen ontdekken. Verder lees ik graag boeken over inspirerende vrouwen en hoe zij zich staande houden in de wereld. Zoals Michelle Obama: wat drijft haar? Het liefst het complete verhaal, inclusief belangrijke leermomenten. Ik vind het zelf ook belangrijk om eerlijk te zijn tegen m’n team en te laten merken dat ik ook niet altijd alles weet. Door je kwetsbaar op te stellen, kom je het verst. En samen kom je verder!’

Uniek

‘Dat wij met onze manier van werken een brug slaan tussen mbo-, hbo- en universiteit, maakt ons uniek in Nederland. We gaan uit van de kwaliteiten van iedereen. Het leukst vind ik wanneer studenten de opdrachtgevers op een positieve manier weten te verrassen met hun ideeën. Ik hoop ook te laten zien dat doorstuderen niet voor iedereen werkt. Bij sommige professionals komt de kwaliteit juist in de praktijk naar boven, omdat zij heel goed aanvoelen wat mensen nodig hebben. Die expertise heb ik als onderzoeker weer nodig om de juiste match te kunnen maken tussen mens en technologie.’

Rolmodel

‘Mijn helaas veel te jong overleden oud-collega Hilde de Vocht, oud-lector op de hogeschool. Zij wist het belang van gelijkwaardigheid te benadrukken: docenten zijn niet beter dan studenten. Het gaat om: wat zijn je krachten en hoe kun je die verder ontwikkelen? Haar ideeën neem ik nog steeds mee in mijn werk.’

Wijze les

‘Wees niet te bescheiden, blijf trouw aan jezelf en ben je ook bewust van de positieve impact die je kunt hebben op andere vrouwen.’

Grote droom

‘Ik had verwacht dat ik pas rond mijn veertigste dit punt in mijn carrière zou bereiken. Daarom wil ik nu vooral mijn team goed neerzetten en samen met hen nog meer positiefs bereiken in de maatschappij. Wie weet wat mijn volgende stap wordt…’

Tekst: Kim Buitenhuis fot0: Nienke den Ouden

