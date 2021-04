VIVA 400 Vrouw Alice Grasveld: ‘Ik wil de wereld een stukje beter maken’

Deze week is onze VIVA 400 vrouw Alice Grasveld. Met The Healthy Teeth Foundation geeft Alice Grasveld (38) kinderen in Afrikaanse sloppenwijken een gezonde mond en een betere toekomst.

VIVA400

‘Deze prijs voelt voor mij als een kwaliteitsstempel voor de stichting en mijn werk. Het helpt ook mee om mijn netwerk te vergroten. Zo heb ik onlangs koffiegedronken met de winnares van een paar jaar geleden: jeugdarts Nupur Kohli. Met de andere winnaressen van dit jaar, allemaal inspirerende vrouwen, heb ik ook contact.’

Hoe het begon…

‘Sinds 2003 werk ik als mondhygiëniste en heb ik met een tandheelkundige ontwikkelingsorganisatie ook in Kenia een aantal projecten gedaan. Ze gaan daar heel anders om met mondgezondheid en hygiëne. Hun eerste prioriteit is eten op tafel, niet tandenpoetsen en handenwassen. Terwijl tachtig procent van de kansarme kinderen last heeft van tandbederf. Door een slecht gebit en diarree kunnen ze niet naar school, wat de vicieuze cirkel van armoede in stand houdt. Na een studie Medische Antropologie en een opleiding Actieonderzoek ben ik me meer gaan verdiepen in het oplossen van problemen sámen met de lokale gemeenschap. Zo ben ik met een andere organisatie een project in Zuid-Afrika gestart.

Dat werd opgemerkt door de UvA waarvan ik in 2017 de AUV-alumnusprijs kreeg. Voor mij de stimulans om mijn eigen stichting op te zetten. Zo is The Healthy Teeth Foundation ontstaan. Met een team doen we eerst onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de slechte mondgezondheid en hygiëne bij kinderen in een bepaald gebied. Dit hebben we nu in Kenia en Zuid-Afrika gedaan. Dan bedenken we samen met de gemeenschap een actieplan met oplossingen die lokaal aanslaan.

Op die manier worden de inwoners zelf eigenaar van het probleem én de oplossing. Zo kwamen we er door de locals in Kenia achter dat we eerst het waterprobleem moesten aanpakken. Denk aan waterkraantjes repareren en inzamelen van geld voor een waterpomp. Ook onmisbaar: onze samenwerking met (lokale) tandartsen en scholen. Daar rollen we tandenpoetsprogramma’s uit. Dat de hele gemeenschap in beweging komt om samen dit probleem op te lossen, vind ik het mooiste aan mijn werk.’

Mijn werkweek

‘Eén keer per jaar ga ik voor twee tot drie maanden naar een plek als Kenia om daar het project op te zetten. De rest van het jaar werk ik gemiddeld een dag per week aan de stichting: fondsen werven, materialen als tandenborstels bij elkaar krijgen, Nederlandse studenten klaarmaken om mee te gaan en voorbereiden, net als lokale onderzoeksassistenten. Na een jaar ga ik terug om te kijken wat de status is. Tussendoor houd ik contact met de lokale onderzoekers die steekproefsgewijs kijken of het actieplan nog steeds wordt aangehouden. Zo testen ze met kleurtabletjes bij de kinderen of er nog wordt gepoetst.

Het blijft leuk om een poetsfilmpje te krijgen en te horen dat de kinderen onze poetsliedjes nog steeds kennen. Hiernaast werk ik als mondhygiënist en sinds kort ook als scriptiebegeleider voor de opleiding Mondzorgkunde in Amsterdam. Dat zou ik allebei echt niet willen missen. De afwisseling is ook fijn. Het levert drukke werkweken op, maar door de energie die ik ervan krijg, is het goed vol te houden. Als ik echt even moet ontspannen, helpt yoga of een strandwandeling.’

Trots op…

‘Dat ik de toekomstdroom die ik tien jaar geleden al voor ogen had, stapje voor stapje met mijn stichting laat uitkomen. Ik hoop nu nog een stap te zetten door onderzoek te doen bij kinderen in achterstandswijken in Nederland en dat te vergelijken met de situatie in Afrika en daarop te promoveren. Zo hoop ik de academische wereld te laten zien wat mogelijk is met dit soort actieonderzoek.’

Belangrijk leermoment

‘Dat de betrokkenheid van de lokale mensen onmisbaar is om een ontwikkelingsproject te laten slagen. Je hebt lokale kennis, kunde en context nodig. De mensen daar moeten het belang ervan inzien anders krijg je ze nooit mee.’

Rolmodellen

‘Mijn oma’s. Mijn ene oma is helaas overleden. Zij was een heel optimistische, zelfstandige vrouw die de wereld over reisde en in iedereen het beste zag en naar boven haalde. Mijn andere oma wordt binnenkort honderd en is creatief en charmant. Als ik voor een vraagstuk sta, denk ik vaak: hoe zouden mijn oma’s dat aanpakken?’

Wijze les

‘Geloof in jezelf, visualiseer je toekomstdroom en werk daar rustig naartoe.’

Over geld

‘Mijn uitgangspunt met de stichting is de wereld een stuk mooier maken. Ik heb er alleen maar geld in gestopt, niks mee verdiend. Een mooie investering die me rijkdom in de vorm van energie, inspirerende momenten, mooie contacten en avonturen oplevert. Het geld om rond te komen, verdien ik met mijn werk in de praktijk en op de hogeschool. Ik bikkel daar graag extra hard, zodat ik mijn werk voor de stichting kan blijven doen. Doen waar je gelukkig van wordt, is voor mij sowieso veel belangrijker dan geld verdienen.’

Grote droom

‘Nog meer kinderen helpen, ook in Azië en Zuid-Amerika. En duurzamer verder gaan. We werken steeds meer met bamboe-tandenborstels en tandpastapilletjes in glazen potjes voor plastic-reductie. Allemaal dankzij bedrijven waarmee we samenwerken. Want de stichting succesvol maken, kan alleen door samen te werken, en steun en donaties te krijgen van anderen.’

thehealthyteethfoundation.com

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?