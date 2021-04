VIVA400-vrouw Anna Noorda: ‘Niet iedereen begreep mijn carrièreswitch’

Deze week is onze VIVA 400 Vrouw Anna Noorda. Anna Noorda (31) heeft een neus voor IT-talent en helpt met haar team organisaties hun weg te vinden in de snel veranderende tech-wereld.

‘Ik vind het een mooi compliment dat een aantal vriendinnen en collega’s de moeite hebben genomen mij te nomineren voor deze lijst. Het grappige is dat ik een paar jaar terug ook ben genomineerd. Toen werkte ik nog in de uitgeverswereld. Zes jaar geleden maakte ik de switch naar de IT-branche, een stap die niet iedereen begreep. Des te leuker dat veel mensen mijn huidige baan nu ook als inspirerend ervaren.’

Hoe het begon…

‘Na mijn studie werkte ik een paar jaar bij een boekenuitgeverij, in verschillende functies. Van redactie en marketing tot een managing editor rol. Na zo’n vier jaar was ik toe aan de volgende stap: hoofdredacteur bij de Memory Group, meer gericht op business-to-business. Leuk, maar nog steeds niet helemaal mijn ding. Ik wilde iets doen waarmee ik meer impact kon maken. Maar wat? Om dat uit te zoeken, heb ik

een paar maanden bewust niet gewerkt en vooral veel gesprekken met headhunters gevoerd.

Vervolgens werd ik benaderd door een IT-bedrijf voor een strategische salesfunctie. Een branche waar ik zelf totaal niet aan had gedacht. Ik besloot in het diepe te springen, al het vertrouwde los te laten en me hierop te storten. Er ging een wereld voor me open. Al snel werd ik benaderd door de eigenaren van IT-bedrijf GOODZO met de vraag of ik daar general manager wilde worden. Het bedrijf detacheert IT-talent en neemt daarvoor mensen aan die graag meters willen maken. Welke studie ze ook net wel of net niet hebben afgemaakt: ze hebben allemaal een carrière voor ogen en willen zich bewijzen. Wij nemen hen vervolgens mee op pad in de IT-wereld.

Het mooiste is dat we van klanten terug horen dat onze mensen net even een stap verder gaan en altijd gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen. Als general manager ben ik deels verantwoordelijk voor de groei van het bedrijf. Hiervoor heb ik veel contact met klanten en leveranciers. Ik zorg dat we de juiste mensen aannemen en dat er voldoende plek is om hen te laten groeien. Zo zijn we de afgelopen jaren van veertig naar zo’n 120 mensen gegroeid.

Verder ben ik ook het gezicht naar buiten: ik moet ervoor zorgen dat de branche ons kent en ben verantwoordelijk voor strategische samenwerkingen. Daarin komt het netwerk dat ik in al die jaren heb opgebouwd en mijn talent om de juiste mensen met elkaar te verbinden mooi van pas. Ook fijn: ik kan hier mijn eindeloze nieuwsgierigheid kwijt.’

Mooi compliment

‘Ook voor ons was het natuurlijk de vraag wat voor impact corona op ons bedrijf zou hebben. Je zou misschien denken dat klanten gaan besparen en daardoor afscheid moeten nemen van ‘extra’ mensen. Die van ons dus. Maar in plaats daarvan zeiden ze allemaal: jullie mensen horen bij ons, die mogen niet zomaar weg. Een heel groot compliment.’

‘Het is helemaal niet gek als je een keer iets verkeerd doet. Dat zijn juist de momenten waar je iets van leert’

Werkweek

‘Ik begin om acht uur en eindig mijn werkdag rond zessen. Ik trap de maandag altijd af met het stafteam. Dan bepalen we wat er die week echt geregeld moeten worden. Verder bestaat die dag voor mij uit logistiek, marketing en financieel overleg. Een traditionele vergaderdag dus. Op dinsdag en woensdag heb ik veel strategisch overleg en meetings met klanten en leveranciers.

Normaal gesproken ga ik daarvoor veel op pad, nu nog maar af en toe. Dan spreek ik bijvoorbeeld af voor een wandeling in het bos, zodat we goed afstand kunnen houden. Donderdag heb ik directieoverleg en vrijdag plan ik mijn 1-op-1 coachingsgesprekken met het salesteam. Ontzettend leuk om te doen en lekker voor de afwisseling.’

Privéwerkbalans

‘Veel vrienden en familie wonen in Groningen. Dus als het even kan, rij ik van het midden van Nederland – waar ik woon – naar het noorden. Verder hockey ik doordeweeks en ik lees graag. De grootste ontspanner blijft voor mij autorijden. Soms stap ik zonder bestemming in de auto en rij zo twee uur lang mijn hoofd leeg. Heerlijk.’

Vrouw in techwereld

‘De IT-branche is nog altijd een mannenwereld. Ik zit tijdens meetings doorgaans met vooral mannen aan tafel. Al voel ik me nooit ondergeschikt. Ik positioneer mezelf gewoon als volwaardig. Ik vind ook: heb het niet over of je man of vrouw bent of dat het moeilijk is om hier tegenop te boksen, maar ga gewoon! Wij nemen ook mensen aan omdat ze goed en leuk zijn. Of ze nu man of vrouw zijn, interesseert me helemaal niks.’

Trots op

‘Ik heb het in de afgelopen tien jaar eigenlijk altijd voor elkaar gekregen om anderen te inspireren en te motiveren alles uit zichzelf te halen.’

Moeilijke keuze

‘Ik heb een hoop moeten laten om op dit punt te komen en ook weleens wat verwaarloosd. Denk aan vriendschappen, relatie, familie. Inmiddels kan ik de balans gelukkig steeds beter vinden. Nu ben ik tijdens een weekend weg met vrienden bijvoorbeeld zo min mogelijk met mijn telefoon bezig.’

Wijze les

‘Dat je fouten mag maken. We leven in een maatschappij waarin we vaak vinden dat dit niet mag. We worden opgeleid tot het hoogste niveau en verwachten dat we alles in een keer kunnen, terwijl dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Het is niet gek als je een keer op je bek gaat en iets verkeerd doet. Dat zijn juist de momenten waar je iets van leert. Volgens mij helpt een groeimentaliteit je ook alleen maar verder. Zo van: vandaag was even klote, morgen doe ik het beter. Ik heb in de uitgeversbranche ook fouten gemaakt, zoals dat ik een boekcover verkeerd liet drukken. Daar mag je even van balen, om er vervolgens van te leren.’

Rolmodel

‘Mijn moeder: ze heeft twintig jaar haar eigen bedrijf gehad, kookboeken geschreven en zo’n 30.000 kinderen kookles gegeven. Ze heeft me ook altijd gemotiveerd om mijn hart te volgen. Door haar weet ik dat het niet het belangrijkste is wat anderen van mij vinden, als ik mezelf maar zie zoals ik graag wil.’

Onderhandelen

‘Je legt iets op tafel en daarna is het bek houden. Die ander komt wel. Gebeurt dat toch niet, dan is het ergens anders vast mooier. Ik heb ook altijd geleerd dat je krijgt wat je waard bent en daar ook voor moet staan. Dus sta gewoon je mannetje, wie je ook bent.’

Grote droom

‘Dat ik hetgeen wat ik de afgelopen jaren heb ontdekt en geleerd op een bepaald moment kan teruggeven aan studenten en jonge mensen die nog aan het begin staan van hun carrière. Over een jaar of vijf, als

ik GOODZO succesvol kan achterlaten, wil ik anderen hierin helpen. Dat lijkt me heel gaaf. Of dit nu bij een universiteit, onderwijsorgaan of als zelfstandig coach is.’

