We leven in onzekere tijden, maar goed nieuws: je kunt alles krijgen wat je wilt, als je er maar in gelooft. Welkom in de wondere wereld van de Wet van Aantrekking, waar je in VIVA 43 alles over kunt lezen.

De Wet van Aantrekking

De frase ‘eerst zien, dan geloven’ schijnt eeuwenoud te zijn. De laatste jaren wordt-ie door manifesteer-fans echter omgedraaid: ‘eerst geloven, dan zien’. De ondertiteling daarvan: als je (écht) gelooft dat iets gaat gebeuren, zal dat ook zo zijn. Het heeft alles te maken met de Wet van Aantrekking, die stelt dat je bewust én onbewust continu bepaalde verlangens uitzendt, waar het universum aan zal voldoen. Waar houdt toeval op en treedt deze wet in werking? VIVA’s Suus Ruis neemt de law of attraction onder de loep.

Van alle markten thuis

Nog iets waar je met VIVA 43 induikt: multi-jobbing. Op zoek naar meer afwisseling tussen negen en vijf, vullen we onze werkweek steeds vaker met verschillende banen: multi-jobbing heet dat in goed Nederlands. VIVA’s Karin – zelf snel verveeld – duikt in deze nieuwe werktrend.

Derksen draait door

Ook spreken we met Marieke Derksen. Sinds vijf jaar werkt Marieke als hoofd van boekenuitgeverij Inside en slingerde in die hoedanigheid de ene na de andere biografische bestseller de wereld in, zoals Gijp, Topshow, Thomas Dekker – mijn gevecht en recent Patty. Maar ook al heeft ze de big 4-0 hebben aangetikt, ze is nog steeds zoekende in het leven. ‘Die illusie van vrijheid vind ik lekker.’

VIVA400-vrouw

En je maakt kennis met Eva de Mol (35). De VIVA400-vrouw stelt niet alleen het gebrek aan investeringen in bedrijven met vrouwelijke oprichters aan de kaak, ze doet er ook alles aan om er verandering in te brengen.

