Van crisis naar kans met VIVA 44: zo buig je tegenslag om in iets positiefs

Tegenslag hoort bij het leven. Hoe je erop reageert, is wat het verschil maakt. Weet je een crisis om te bouwen naar iets positiefs, dan word je misschien succesvoller dan ooit. In VIVA 44 lees je hoe je dit doet.

Ieder nadeel heb z’n voordeel

We hebben het de afgelopen maanden misschien zelf meegemaakt of om ons heen gezien: mensen verloren hun baan, klussen werden afgezegd en omzetten daalden. En het einde is helaas nog niet in zicht, want verwacht wordt dat de ontslagrondes en faillissementen zich dit najaar verder zullen opstapelen. Hoe voorkom je dat je jezelf opsluit in huis en niet meer onder de dekens vandaan komt, maar juist in actie komt en die tegenslag ombuigt in iets positiefs? Tip #1: Neem even de tijd om de situatie te analyseren: wat is er aan de hand en welke gevolgen heeft dat voor jou?

In VIVA 44 nog 9 tips hoe je van crisis naar kans gaat!

Sparen op z’n Japans

Iets wat ook kansen schept: overzicht in je financiën. Na Marie Kondo is er weer een nieuwe Japanse wondermethode overgewaaid: kakeibo. Een kasboeksysteem dat je leven voorgoed kan veranderen.

Kakeibo betekent letterlijk ‘huishoudboekje’. Het boekje is er in allerlei soorten en maten, maar het bijhouden van inkomsten en uitgaven staat altijd centraal. Daar is weinig wonderbaarlijks aan. Wat wel cruciaal en onderscheidend is voor kakeibo is dat je je uitgaven moet verdelen in ‘moeten’ en ‘willen’. Je moet elke dag eten, maar eten in een restaurant is ‘willen’, geen ‘moeten’. VIVA’s Amanda van Schaik testte dit kasboeksysteem, deelt haar ervaringen en legt uit hoe je in zes stappen geld kunt besparen.

Retteketet met Jetten naar bed

Vanochtend werd bekend dat D66-fractievoorzitter Rob Jetten positief is getest op het coronavirus. Hij heeft milde klachten, zo laat hij via Twitter weten. In de VIVA van deze week spreekt Rob met Tatum, op anderhalve meter afstand, over de knapste mannen uit de Tweede Kamer en zijn lijsttrekkerschap. Tatum ziet ook kansen. Als Rob Jetten niet Tatums geliefde kan zijn, wil hij dan misschien haar GBF zijn? ‘Gezellig! Dan hengelen we samen Rutte voor je binnen.’

Wij wensen Rob veel beterschap!

