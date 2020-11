Feestjes en vakanties mogen dan even een no go zijn, maar dat is nog geen reden om ons mokkend onder een deken te verstoppen. VIVA 45 staat boordevol met tips zodat je de komende weken fluitend door komt.

Sop wat vaker

Tip #19: Ook als je niet de grootste schoonmaakprinses bent: schoonmaken en opruimen geeft uiteindelijk een lekker gevoel, je moet gewoon even doorzetten. Dus zeem je ramen een keer extra – kan dat herfstzonnetje mooi naar binnen schijnen –, was je beddengoed met een lekker geurende wasverzachter, ruim je kledingkast uit of sorteer je boekenkast op kleur. Als je elke dag (of meerdere keren per week) een klusje doet, wordt het niet zo’n grote berg waar je tegenop ziet en ervaar je dat kleine geluksgevoel vaker.

Beleg wat vaker

En om even in de opgeruimd-staat-netjes-sferen te blijven: how about nooit meer geldzorgen met de FIRE-levensstijl? Klinkt financiële onafhankelijkheid als iets wat alleen is weggelegd voor de happy few? Welnee, iedereen kan het! Als je leeft volgens FIRE, bouw je snel een flink vermogen op. En kun je over een aantal jaar misschien al met pensioen. Immers: Met de juiste money mindset is er veel mogelijk, ook met een klein inkomen.

Zeg wat vaker nee

Over mindset gesproken: waarom zeggen we zo vaak ja? Vooral vrouwen vinden het vaak moeilijk om nee te zeggen. Het gevolg: we doen regelmatig dingen die we niet willen doen. Hoe kunnen we ons bekwamen in afpoeieren? Ook daarvoor vind je genoeg tips in VIVA 45.

Never a dulles moment

En last but not least: we spreken Jan Dulles van de 3Js. Het nieuwe album met de 3JS werd meteen een enorme hit en hij is ook net opnieuw vader geworden. Afgezien van een klein lockdowndipje gaat het heel lekker met Jan Dulles (45).

Dit en meer vind je in VIVA 44 die vanaf vandaag in de winkels ligt. Je kunt de editie ook los bestellen via deze link.