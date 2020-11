Om te gieren: in VIVA 46 staan 50 tips om wat vaker te lachen

Na Patricia Paay is nu Fred van Leer de sjaak: vorige week ging een seksvideo van de presentator viral. Van dreigen tot daadwerkelijk posten: online (seksuele) intimidatie is een groeiend probleem. Daarom proberen we in VIVA 46 de grote vraag te beantwoorden: wat doen we eraan?

VIVA’s Kimberly Palmaccio duikt in het onderwerp online intimidatie. ‘Online intimidatie is niet iets onschuldigs, zoals het helaas vaak nog wel wordt gezien. Het is een groot maatschappelijk probleem dat zeer zorgwekkend is. We moeten in actie komen om grote gevolgen te voorkomen.’

Kimberly gaat in gesprek met Charlotte Smit, persvoorlichter van Plan International en met Demira van der Zeeuw, op social media bekend als ‘Dee’ (1,4 miljoen volgers). Maar ook psycholoog Yara van Gendt bespreekt het fenomeen van online intimidatie. ‘Online vervagen een heleboel grenzen en een ongepaste opmerking is snel gemaakt. De impact daarvan mag echt niet worden onderschat. Internetintimidatie kan, net als intimidatie op straat, leiden tot (blijvende) psychische klachten, waaronder stress, slapeloosheid en een gevoel van onveiligheid.’

Om te gieren

Maar in de nieuwe VIVA lees je niet alleen maar over kommer en kwel. Ach neen. Na het zoveelste maatregelenpakket ligt een landelijke depressie op de loer. Hoog tijd voor een humor-injectie, want lachen is het beste medicijn. Daarom vind je in VIVA 46 een groot dossier over lachen mét wel vijftig tips om te gieren.

Op z’n Hugo’s

Ook leuk: Hugo de Jonge. Zijn voorganger Bruno Bruins stortte letterlijk in, maar coronaminister Hugo de Jonge houdt zich staande. De sleutelwoorden: voldoende slaap, regelmatig sporten én een echtgenote die hem afremt als dat nodig is. Een voorproefje van het interview kun je hier alvast lezen.

Liever alleen

Minstens zo inspirerend zijn de verhalen van Wendy, Aniek, Augustina, Kirsten, Antonette en Linde. Zes vrouwen die graag dingen in hun uppie doen. Want samen is alles leuker? Nah.

Dit en meer vind je in VIVA 46 die vanaf vandaag in de winkels ligt. Je kunt de editie ook los bestellen via deze link. Wist je trouwens dat VIVA’s Winterboek ook vanaf vandaag in de winkels ligt?