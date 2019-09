VIVA-Fit: Ain’t no mountain high enough

Wandelen is hot. En pak je een berg erbij, dan ben je helemáál trendy.

Jong gedaan, oud gedaan

Wandelen doen we al sinds mensen- heugenis, maar was het voorheen vooral het domein van oudere stellen met matching kaki afritsbroek – de laatste jaren duiken steeds meer millennials de natuur in voor lange wandeltochten. Weg van social media, gierende deadlines en andere stress- factoren. De natuur is dé plek om je hoofd leeg te maken. En heb je het wandelvirus te pakken, dan wil je al snel een uitdaging toevoegen. Enter: bergwandelen. Je noemt het berg- wandelen als je een berg op gaat tot circa 3000 meter; daarna wordt het bergklimmen en heb je ook andere tools nodig voor je veiligheid.

Waar is die berg?

In Nederland hebben we geen bergen, maar wél heuvels waarop je je conditie kunt trainen voor het echte werk. Denk aan de Vaalserberg in Limburg en de Utrechtse Heuvelrug. Net over de grens begint het echte werk: in de Belgische Ardennen word je bijvoorbeeld al meer uitgedaagd. Kijk op nkbv.nl/sport/bergwandelen voor wandelroutes door heel Europa. Heel leuk zijn Huttentochten, onder andere in Duitsland en Oostenrijk, waarbij je meerdere dagen van berghut naar berghut trekt en Heidi je middle name wordt.

Celeb-spotter mee

Wees niet verbaasd als je tijdens je wandeltocht een celeb tegenkomt, want ook in Hilly- en Hollywood is hiken hot. Zo gaf Hadewych Minis zichzelf afgelopen voorjaar een solo-wandelreis in Schotland cadeau, waar ook Sam Smith in augustus al vloekend en puffend een van de Munro-bergen beklom. Om zich op de top uit te roepen tot Baroness Maria von Trapp. Sam: ‘Wat een mooie, waardevolle en uitputtende ervaring.’ Miley Cyrus beklom na haar breuk met Liam Hemsworth de Dolomieten. En ook Fred van Leer deed één exotisch uitstapje tijdens z’n Bali-vakantie van deze zomer. Hij beklom – onder lichte dwang van zijn reisgenoot – midden in de nacht de 1700 meter hoge Mount Batur om de zonsopgang te bekijken. ‘Dichter bij de hemel kon ik niet komen! Wat een tocht.’

Wat doet het met je?

Bij een wandeling in het groen zakt binnen een halfuur je stresslevel, word je vrolijker, krijg je ruimte in je hoofd voor creatieve oplossingen en bouw je ook nog eens conditie op. Voor bergwandelen heb je die conditie nodig, want je loopt telkens over een ander terrein, wandelt in de hoogte, draagt soms een zware rugzak, klimt omhoog en omlaag en moet soms klauteren. Je traint hiermee je beenspieren, je core en je coördinatie, maar vooral je zenspier. Een 30-jarige vrouw van 1.70 meter en 68 kilo verbrandt ongeveer 350 calorieën per uur met bergwandelen.

