VIVA-fit: drie kwartier Yoga Nidra en je voelt je energieker dan ooit!

Slapend fit worden? Het kan. Nou ja, geestelijk dan. Omdat drie kwartier Yoga Nidra voelt als drie uur slaap, komt je mind helemaal tot rust.

Tekst: Jessica van Zanten | Foto’s: SHUTTERSTOCK

Tussen slapen en waken

Yoga Nidra betekent letterlijk ‘yoga slaap’ of ’slaap van de yogi’. Het werd in de jaren 50 herontdekt door de Indiase goeroe Swami Satyananda Saraswati en verder ontwikkeld. Waarom het juist nu zo populair is? Omdat het helemaal in deze tijd past. Anno 2019 zijn we druk, zitten we veel achter de computer, eten we slechter en bewegen we minder dan vroeger. Een op de vijf Nederlanders heeft slaapproblemen en daar komt Yoga Nidra om de hoek kijken, want 45 minuten van deze yoga voelt als drie uur slaap.

Dat betekent overigens niet dat je écht slaapt – als het goed is. Je ligt op je yogamat onder een deken en bent in een stadium van bewustzijn tussen waken en slapen in. Je bent dus niet echt wakker, maar je slaapt ook niet. Het voelt als een diepe staat van ontspanning. Je in moeilijke houdingen manoeuvreren hoef je dus niet, maar het is nog een hele kunst om de geleide meditatie van de leraar te volgen zonder in slaap te vallen.

Wat doet het met je?

Je voelt je energieker en meer ontspannen en je wordt creatiever en geconcentreerder van deze vorm van yoga. Slechte slapers vallen sneller in slaap en worden minder vaak wakker als ze aan Yoga Nidra doen. Nog meer goed nieuws: uit twee Indiase studies blijkt dat het de bloeddruk verlaagt bij vrouwen met menstruele problemen en ook andere hormonale problemen verbetert. Bij mensen met diabetes type 2 schommelde hun bloedsuiker-spiegel veel minder na een dertigdaagse slaapyoga workshop. Amerikaanse soldaten met een posttraumatische stress-stoornis gaven na een slaapyogatraining van acht weken aan minder boos en angstig te zijn. Ook in Silicon Valley in Californië – waar een werkweek van tachtig uur heel normaal is – bieden diverse bedrijven in de lunchpauze slaapyoga aan. Uit onderzoek blijkt dat medewerkers na een les productiever zijn, meer gefocust en emotioneel lekkerder in hun vel zitten. De ultieme work-out voor je mind dus.