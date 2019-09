Viva-Fit: Hoepel op

Heerlijk retro, deze work-out waarvoor je weinig nodig hebt en die je overal kunt doen: hoelahoepen. Je kunt natuurlijk zelf aan de slag gaan met een hoepel, maar je kunt ook groepslessen volgen. Ben jij klaar om de uitdaging aan te gaan?

Tekst: Jessica van Zanten | Beeld: iStock

Terug naar de speeltuin

Wie heeft er niet gehoepeld als kind? Zelfs in het oude Egypte vermaakten kinderen zich met hoepels gemaakt van gedroogde wijnranken. Maar hoepelen is meer dan een retro kinderspel of circusattribuut, want tegenwoordig is het een heuse work-out. En daarvoor gebruik je niet een hoepel uit de speelgoedwinkel, maar een speciaal verzwaard fitness exemplaar. Het mooie: je kunt er nog steeds mee ‘buitenspelen’. Neem je hoepel mee naar het park of het strand voor een outdoor work-out.

Wat doe het met je?

Met hoepelen train je je buik-, been-, rug- en bilspieren. Je conditie verbetert en je taille wordt slanker. Je coördinatie- vermogen, maar ook je spijsvertering gaat erop vooruit. Hoeveel je uit je training haalt, is afhankelijk van je hoepel. Die kies je op basis van je gewicht, lengte en omvang. Hoe zwaarder de hoepel, hoe makkelijker je de beweging onder controle krijgt. Hoe kleiner de hoepel, hoe meer effect een training heeft.

‘Met een uur hoelahoepen verbrand je gemiddeld 400 calorieën’

Er zijn ook hoepels met golven, massagenoppen en exemplaren die je extra kunt verzwaren met water of zand. Met een uur hoelahoepen verbrand je gemiddeld 400 calorieën. Maar een uur hoepelen is best pittig. In het begin kun je blauwe plekken rond je middel krijgen, bouw het daarom rustig op. Heb je het hoopen onder de knie, dan is de constante beweging ook nog eens heel mindful. Maar bovenal tovert deze work-out een grote lach op je gezicht (en op dat van de mensen die je in het park bezig zien).

