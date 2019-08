VIVA-Fit: Laat maar rollen

Jeu de boules? Dat is toch geen sport! Kun je denken, maar met een potje verbrand je wel 200 calorieën.

Echt antiek

Het waren misschien de eerste Franse woordjes die we leerden op de camping: jeu de boules. En daarmee associeer je het spel automatisch met Frankijk. Toch werd het al door de oude Grieken gespeeld. Maar het zijn wél de Fransen die het spel massaal omarmden en de spelregels bedachten zoals we ze nu kennen. Hoe het werkt: je moet de metalen boules zo dicht mogelijk bij de but – het kleine houten balletje – gooien. Je kunt het ieder voor zich of in teams spelen. Wie het eerst dertien punten heeft, wint.

Van de caravan naar de kroeg

Van het ietwat suffe ‘campingspel’ met spelers van gemiddeld zestig, veranderde jeu de boules de afgelopen jaren in een hippe hobby voor millennials. Een paar jaar geleden schoten in Zweden de boulebars opeens als paddenstoelen uit de grond. In deze bars kun je niet alleen een drankje of hapje doen, maar ook een potje jeu de boules spelen. Inmiddels zijn er ook boulebars in Nederland. Zo heeft mooieboules.nl bars in Amsterdam, Rotterdam en binnenkort ook in Eindhoven, Delft en Nijmegen. Utrechtenaren kunnen een balletje gooien bij jeudeboulesbar.nl en Groningers in boelgroningen.nl.

Buiten spelen

De boulebars zijn binnen, maar bij goed weer is het natuurlijk het leukst om het spelletje buiten te doen. No worries: door heel Nederland zijn er jeu-de-boulesbanen in parken en buurten. Roep je vrienden bij elkaar, neem du pain, du vin et du Boursin mee en spelen maar.

Wat doet het met je?

Jeu de boules geen sport? ‘Absurdité!’ zouden de Fransen zeggen. De Olympische Spelen van 2024 vinden plaats in Parijs en de Fransen doen er alles aan om van jeu de boules voor die tijd een olympische sport te maken. En dat is geen gek idee, want je wringt je in allerlei bochten tijdens dit spel. Je zakt door je knieën, gebruikt je armspieren om te gooien, je beenspieren om te lopen en je coördinatie om goed te kunnen mikken. Met een uurtje jeu-de-boulen verbrand je zo’n 200 calorieën. Maar vergeet vooral het sociale element van deze sport niet: even weg van je telefoon en lekker samen bezig zijn.

