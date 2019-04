VIVA-fit: Let’s kick some ass!

Geen sport zo populair bij vrouwen als (kick)boksen. Je werkt aan je zelfvertrouwen, bouwt conditie op en creëert een wasbordje van heb-ik-jou-daar. Dus trek die handschoenen aan en stoot al je stress eruit.

Uit de ring

Sinds een paar jaar stijgt het aantal (kick)boksers als een malle: steeds meer vrouwen weten de boksschool te vinden. Daarmee verliest de sport langzamerhand z’n louche achterafzaaltjes-imago. Nog steeds kun je ervoor kiezen om in de ring een-op-een te boksen, maar je ziet nu vaker een vorm van fitness-boksen. Daarbij stoot en kick je tegen een zak in een gym, en dat combineer je met oefeningen als burpees en squats. Sommige boksconcepten zijn zelfs alleen op vrouwen gericht. Het feit dat we in een stressvolle tijd leven met veel prikkels, burn-outs en andere narigheid helpt ook mee aan de populariteit, want deze sport is de ultieme ontstresser. Bovendien past de full body work-out perfect in onze drukke levens: binnen een half uur gutst het zweet van je lijf.

Waar en wat kost het?

De bokslessen gaan van plekken waar je old skool kunt (kick)boksen tot fitnessgeoriënteerde lessen. In Amsterdam is net SQM2 Gym geopend, geïnspireerd op de oldskool en newskool (kick)boxing gyms uit New York. Bij Saints & Stars train je met ‘aqua punch bags’: bokszakken die net iets liever voor je gewrichten zijn. CardioBoxing in onder meer Dordrecht, Gorinchem en Rotterdam combineert bokstechnieken met fitness. Alleen met vrouwen trainen kan bijvoorbeeld bij Kickboksen voor vrouwen in onder andere Leiden, Den Haag en Alkmaar. Proeflessen kosten gemiddeld tien euro.

sqm2gym.nl, saints-stars.com, cardioboxing.nl, kickboksenvoorvrouwen.nl

Zij doen het ook

Ook bijgedragen aan de boksrevival hebben de Insta-pics van modellen als Doutzen Kroes, Karlie Kloss en Gigi Hadid. Gigi: ‘Boksen is het enige wat me geestelijk gezond houdt. Het is de eerste sport waarbij ik denk: hier wil ik beter in worden.’ Ook in de politiek is een bokslesje een goede stress-reliever. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, schijnt eens per week de bokhandschoenen aan te trekken. En de voormalige first lady van Amerika, Michelle Obama, kreeg haar fameuze gespierde bovenarmen natuurlijk ook niet cadeau. Zij en Barack doen graag aan een potje boksen met hun personal trainer. Op YouTube zie je haar in actie. Michelle: ‘Mijn eerste bokshandschoenen kreeg ik als kind van mijn vader. Ik sloeg mijn broer en neefjes ermee in elkaar.’

Wat doet het met je?

Boksen is de ultieme full body work-out waarbij je spieren én uithoudingsvermogen opbouwt. Het is een HIIT-training (High Intensity Interval Training): je combineert intensief bewegen met rustige bewegingen. Boksen is een calorieënkiller, in 45 minuten verbrand je tussen de 600 en 800 calorieën. Het ‘dansen’ rondom en slaan op de bokszak zorgt er ook voor dat je hand-oogcoördinatie en reactievermogen met sprongen vooruit gaan. En hoe tegenstrijdig het ook klinkt: mediteren hoef je nu niet meer te doen, want je bent zó geconcentreerd bezig dat het meteen een lesje mindfulness is. Je knalt al je stress eruit en krijgt meer zelfvertrouwen ook!

Beeld: iStock