VIVA-fit: Op rolletjes

Opeens rollen ze je overal voorbij: creatieven, sporty girls, maar ook mannen in pak. Skate parks organiseren girlnights en het is een nieuwe Olympische sport. Jawel, skateboarden is bezig met een revival.

Surfen op het land

Wat doe je als er geen golven zijn en je toch wilt surfen? Dan maak je wieltjes onder je surfboard en ga je het land op. De legende wil dat skateboarden precies zo is ontstaan, in Californië in de jaren vijftig. Met de jaren werden de boards kleiner – en een stuk praktischer – en vanaf de jaren zeventig werden er overal ‘ramps’ geplaatst waar skater boys en -girls hun tricks konden oefenen. Om de zo veel jaar is er een skateboard-revival. Hoe we er anno 2019 voor staan? Creatieven en mannen in pak gebruiken het skateboard om naar hun werk te rollen. Sporty girls om hun sportieve lifestyle uit te dragen. Daredevils op zoek naar een kick gaan naar girls nights in skate parks om tricks te leren. Nog zoiets: skateboarden is een van de nieuwe sporten op de Olympische Spelen in Tokio in 2020.

Waar en wat kost het?

Je kunt je board natuurlijk uitsluitend gebruiken als transportmiddel, maar een paar lessen om er meer uit te halen, is leuker. Er worden door het land skate nights georganiseerd voor vrouwen tot 35 jaar. Je kunt ook een losse proefles doen om te kijken of het wat voor jou is – die kost € 12,50 à € 18 (exclusief accessoires), of een rittenkaart kopen bij bijvoorbeeld Skateboardpark Noord in Amsterdam, Skateland in Rotterdam of Skatepark Utrecht. Heb je eenmaal een skateboard aangeschaft, wat al kan voor een paar tientjes bij een speelgoedwinkel, dan hoeft het geen dure sport te zijn.

skateboardschool.gonoord.com, skateland.nl, skateparkutrecht.nl

Goed voor je zelfvertrouwen

Skateboarden is net als surfen en snowboarden een full body workout: je hebt je armen, voeten en benen nodig om te balanceren. Je traint je coördinatie en reactiesnelheid, wat in het dagelijks leven ook handig is. Als je begint met skateboarden, ben je misschien bang om te vallen – spoileralert: dat gá je, dus draag bescherming – maar krijg je het meer onder de knie, dan geeft het je zelfvertrouwen een boost. Plus: skateboarden is mindful as f*ck, want je bent zó in het moment dat werkstress of liefdesperikelen niet eens in je opkomen. En afhankelijk van hoe intensief je het doet – ritje naar werk of tricks uitvoerend in de halfpipe – verbrand je er 150 à 500 calorieën per uur mee.

Chicks on board

Op het Instagramaccount Girls Shred, opgericht door de Nederlandse Imke Leerink, staan video’s van beginnende en gesponsorde skateboardsters. De Nederlandse skateboardvrouwen, zoals ‘senioren’ Candy Jacobs en Iris Besseling en ‘junioren’ Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving, staan aan de (inter)nationale top, slepen prijzen binnen en gaan naar de Spelen. De 28-jarige Candy Jacobs is de ‘ouwe rot’ in het vak: ze zegde haar baan op om de wereld rond te reizen met haar skateboard. Nu is ze Europees en Nederlands kampioen en speelt ze een rol in de Amerikaanse vrouwenskateboardfilm ‘Quit your dayjob’.

Wat moet ik aan?

Broekie: Voor die Californische skater girl-look. €15 Primark

Voor die Californische skater girl-look. €15 Primark Alles hood: Een nonchalante hoodie mag zeker niet ontbreken. X Gigi Hadid Cover-up, €79.95 Reebok

Een nonchalante hoodie mag zeker niet ontbreken. X Gigi Hadid Cover-up, €79.95 Reebok Yes, you Vans! : Al decennia dé favoriete schoen van skater girls.

Beeld: iStock